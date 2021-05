El recién electo constituyente por la lista “Apruebo Dignidad” y abogado constitucionalista, Fernando Atria, hizo un análisis pausado y digerido con el correr de los días, de lo que fue la elección donde obtuvo la primera mayoría en el disputado distrito 10, con más de 40 mil votos, como independiente por RD.

También, habla sobre las presidenciales, en que asegura que el próximo presidente de Chile saldrá de la dupla Gabriel Boric-Daniel Jadue y dice que aprecia a Yasna Provoste, pero que ella representa una coalición que fue rechazada en Chile.

Sobre una posible presidencia de la Convención Constitucional, el ex histórico militante y ex presidenciable socialista, afirma: “No está en mis planes… hoy”.

Transparencia, no oscuridad, que no sea una prolongación de lo que es el Congreso en su funcionamiento, es lo que pide Atria, respecto de cómo debe proyectarse la labor de la Convención Constitucional, a 6 días de lo que fue la elección -sin precedente- de los 155 integrantes que van a crear la nueva Carta Magna.

“Es fundamental que la Convención muestre en su acción que no es una prolongación del Congreso, de la política que se conocía, ya que esa fue rechazada”, dice Atria en entrevista con BioBioChile.

Balance

-Se dice que la definición de la presidencia de la entidad será la primera prueba de su capacidad para llegar a acuerdos…

Va a ser la primera en el sentido de que será una definición, uno esperaría que sea posible llegar a esa decisión y eso va a dar luces sobre cómo va a funcionar la convención, sí, diría que sí…

-También se ha planteado el tema de género como relevante para proyectar que quien presida la Convención Constituyente sea mujer, ¿Qué le parece?

La presidenta o presidente de la convención tiene que ser una persona que reúna algunas condiciones. Una, tiene que simbolizar y representarla. Por lo menos, la mesa, tienen que reflejar que irrumpió un actor relevante y nuevo y tercero, tiene que tener la capacidad de facilitar el trabajo de la convención. Esas son las tres características.

-Con el correr de los días y bajo una mirada más depurada de lo pasó el domingo, ¿Cuál es el análisis que hace de las elecciones?

Siempre dije que la composición de la CC es una decisión que no le correspondía a los políticos que negociaron o a los intelectuales que opinan, sino que al pueblo chileno y lo que dejó en evidencia esa configuración es qué ideas tienen más fuerza en la discusión constituyente. Lo que se manifestó fue un deseo y voluntad clarísima y, desde el punto de vista de que el proceso sea exitoso y nos dé una Constitución como la que Chile necesita. Los resultados fueron los mejores.

-Con los partidos tradicionales reducidos a la minoría, ¿habrá una directriz en la CC que ordene al mundo independiente para llegar a acuerdos?

El estallido fue un momento de rechazo a la forma política existente hasta ese periodo. A la institucionalidad, pero también a la cultura, la que se llama cultura duopólica o binominal. (…) El 18-O esa fórmula política estalló, porque el pueblo la rechazó y se acabó. Los partidos que encarnan esa forma política, sobre todo de la derecha y de la Concertación, fueron los que recibieron el castigo más evidente. La elección fue una reiteración a nivel electoral del 18-O y se manifestó la misma voluntad.

-Pero, ¿Cómo se hilvana esa nueva forma de hacer política entre independientes?

Como está surgiendo, es difícil anticiparlo precisamente, pero no tengo dudas de que va a haber una discusión que va a permitir que se vayan aunando voluntades. Dado lo que decidió el pueblo chileno, no los negociadores, no hay ningún grupo o sector que tenga poder para bloquear, ni vetar. Si mantienen su posición ideológicamente recalcitrante, en vez de vetar e impedir que la discusión avance, se van quedar afuera y serán irrelevantes. Eso le da a todos una razón para no hacerse irrelevantes y la forma es teniendo una discusión genuina de lo que Chile necesita.

Convención

-Sin embargo, ¿eso no quiere decir que no haya desacuerdos?

No, pero va a ser una una discusión en que todo aquel que diga “esto es inaceptable, yo me salgo”, con eso no va a impedir que el proceso avance, como era el cálculo de la derecha, sino será irrelevante. Por tanto, aunque no se puede predecir cómo se va a producir esa articulación, las condiciones para que se produzca está en muchas mejores condiciones de la que muchos analistas anticipaban la semana pasada.

-¿La CC va a funcionar como un mini Congreso? ¿Cómo se puede asegurar que no ocurrirá lo que la gente critica que pasa en el Congreso, como “cocinas” y negociaciones a puertas cerradas?

Si se muestra como una continuación de la política que se vio antes del 18-O, entonces no será exitosa. Por eso era importante que fuera paritaria o que tuviera acceso a independientes. Si una mira su composición es muy distinta al Congreso. Entonces, la cosa va bien, es fácil diferenciarla del Congreso. Pero, eso debe ser una cuestión que se preste atención, también transparencia y que los ciudadanos sepan lo que pasa. Esta idea de que la CC tenga espacios reservados o secretos de deliberación es nefasta. También es importante que la CC se preocupe por mostrar que está abierta a la participación popular. Todo eso para mostrar que será distinta al Congreso, que hay algo distinto y, por eso, nos dará una Constitución distinta y no solo una adecuación de lo que existía y la elección del fin de semana fue propicia.

-¿Por qué propicia?

Porque la derecha se esperaba un veto unilateral (…) Pero, ahora no lo tienen, la regla de los dos tercios no significa que la derecha tiene veto unilateral, significa que la nueva Constitución tendrá que ser resultado de un debate. Cuando discutamos sobre los modos de operación y participación, nadie va a defender una veto unilateral porque nadie lo tiene, sino cuál es la mejor manera que la CC nos pueda dar lo que buscamos, que sea reconocida por el pueblo chileno como suya. Ese es el mejor contexto para la discusión.

-En relación al posible lobby de grupos de poder, ¿existe algún mecanismo, como la plataforma del lobby u otro, que regule a la CC en ese tema?

Todas esas reglas no se aplican inmediatamente a la CC, pero, creo que muchas de ellas deberían aplicarse. Creo que va haber ánimo de que la CC sea lo más transparente posible, cuando se discuta el reglamento, no será difícil avanzar en esa dirección, que la agenda sea pública, que todas las sesiones se difundan, etc.

-Dada la magnitud del proceso, hablamos de la madre de todas la leyes, ¿podrían generarse presiones a los constituyentes por parte de grupos de poder?

Por cierto, imagino que eso va a ocurrir, si el proceso constituyente no suspende el mundo. Todo eso va a seguir existiendo, por eso serán importantes todas las reglas para enfrentarlo. No puedo decir cuáles serán esas reglas, pero sí creo, cuando se estén discutiendo esas reglas, en general, lo que debe estar al frente es cómo hacemos para que la CC sea la mejor posible, porque el momento de quienes defendían su unilateralidad ya pasó. Eso no significa que desaparecen todos los problemas, pero sí desaparece uno que ha caracterizado a toda la discusión política chilena desde 1990.

Presidencial

-¿Qué le parece lo que ocurre en Servel con las candidaturas presidenciales de oposición esta semana?

Fue un error colocar la fecha de inscripción de las primarias presidenciales tan cerca o a tan pocos días de las elecciones porque las consecuencias políticas de algo tan grande como lo que ocurrió el fin de semana, necesitaban más tiempo para poder desarrollarse. Lo segundo, es que lo que pasó es algo que hemos visto muchas veces y se intenta llegar a una decisión común, eso fracasa y después la preocupación que queda, sobre todo en los partidos de la Unidad Constituyente, es enfrentar una situación adversa acusando al resto de que los otros han sido los malos o que no hubieran habido primarias amplias era culpa de los otros. La situación como quedó, creo que en la primaria de Apruebo Dignidad es donde se va a decidir el futuro Presidente de Chile.

-Entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, usted apoya a Boric…

He apoyado explícitamente a Boric, participé por la recolección de firmas, tengo una posición clara, creo que la candidatura de Gabriel Boric es la que está en mejor condición para asumir el desafío de acompañar presidencialmente el proceso constituyente…

-Y Jadue, ¿por qué no?

Mi participar en la candidatura de Boric no se basa en un peso crítico de Jadue, se basa en una mirada positiva de lo que ha hecho y representa Boric. No es que tenga razones para no apoyar a Jadue, de hecho si está en una primaria con él, significa que uno está dispuesto a apoyarlo si gana las primarias.

Ex militante socialista

-Fue militante socialista, ¿Qué opina de lo que pasa en su exvereda?

El diagnóstico que tenía a principios de octubre de 2019, cuando renuncié al partido, antes del estallido, solo se ha ido ratificando con el tiempo y el resultado que tuvo en las elecciones de constituyentes el fin de semana pasado es la mejor definición de eso.

-Y las críticas de Guido Girardi, que apuntaron a un patriarcado en el FA y el PC…

Lo encuentro ridículo, absurdo. Esa declaración, a los ojos de cualquiera, se responde sola.

-Y sobre lo que pasa en la DC, con su tira y afloja presidencial, ¿le parece más de lo mismo, de lo que la gente se aburrió?

Hay que mirar los resultados de la elección, ¿cuántos convencionales saca la DC? Uno, más un independiente. Creo que para el periodo político la discusión tiene que estar menos centrada en lo que hacen o dicen los partidos tradicionales, que son cada vez más irrelevantes.

La irrupción de Provoste

-La figura de Yasna Provoste, ¿Qué le genera?

Tengo la mejor impresión de ella, pero creo que las cuestiones políticas no son de individualidades, son de las fuerzas sociales que los partidos o coaliciones políticas representan. La fuerza social que va a representar Unidad Constituyente en el periodo que viene es exigua. Por mucho aprecio que tenga por Yasna, creo que la pretensión de esa coalición de tener un rol preponderante en lo que se viene, no se va realizar, no porque lleven o no un buen candidato o candidata, sino porque lo que ellos representan fue rechazado por el pueblo chileno.

-En suma, en caso de que sea candidata presidencial, ¿usted cree que tiene escasas posibilidades de ser la Presidenta de Chile?

Sí, pero no lo diría así, no diría que ella tiene escasas posibilidades, creo que lo que representa la DC tiene escasas posibilidades.

-Pero, la única alternativa de Yasna Provoste es que se proclamada por la DC…

Bueno, está bien, que cada uno saque sus conclusiones. Una cosa puede implicar la otra, pero lo que yo hago es una observación de la DC y la Unidad Constituyente. Si ella es la candidata de la Unidad Constituyente o de la DC, bueno, entonces, lo que se dice de la Unidad Constituyente y la DC, es que va a perder. Pero mi observación no está motivada por un juicio sobre Yasna Provoste.

-En suma, ¿no llegaría a ser Presidenta?

La coalición donde está Yasna Provoste representa algo que no calza con el momento político. Mi lectura es que lo probable es que lo que pasó el fin de semana se vuelva a manifestar en las primaria y en la elección presidencial, porque no es casualidad. Aquí hay un proceso más largo, y lo que va a venir se va seguir desarrollando en esa dirección y eso deja a los partidos tradicionales impugnados, que así es poco probable que tengan capacidad de reunir, detrás de sí, la voluntad del pueblo chileno.

Fernando Atria tiene confianza en lograr los resultados que el país espera y hacerlo en los plazos establecidos. Tareas difíciles, pero no imposibles.