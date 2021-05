Ana Albornoz, alcaldesa electa de Santa Juana, se refirió a lo que serán los lineamientos de su próxima gestión, esto tras ser elegida en las elecciones del pasado fin de semana.

En conversación con Radio Bío Bío, Albornoz -quien ser convertirá en la primera mujer en ocupar dicho cargo en la comuna- apuntó que “estoy muy contenta, muy emocionada todavía por las elección en Santa Juana, muy agradecida de todas las personas que votaron y confiaron en mi”.

En ese sentido, analizó su triunfo considerando que fue electa en calidad de independiente, precisando que “la gente buscaba dirigentes sociales vinculados a la comunidad, no tanto a partidos políticos tradicionales”.

“El trabajo que nosotros hicimos en el programa yo creo que nos dio la victoria, porque a pesar de la pandemia, intentamos hacer encuestas. Hicimos 2.500 encuestas, que para la población de Santa Juana es un muestreo enorme”, expuso Ana, lo que les permitió hacer gráficos sobre la percepción de la población respecto a los servicios que se entregan en la comuna, a partir de lo cual armó -junto a su equipo- el programa respectivo.

A su vez, acotó que el actual alcalde, Ángel Castro, la llamó para ofrecerle todo su apoyo, reconociendo por su aparte el “arrastre” que tiene el líder comunal en la ciudad, eso sí, indicando que “hubo un voto de castigo a los partidos políticos, no a la figura del alcalde, pero sí a los partidos políticos“.

“Eso hizo que la gente de Santa Juana quiera apostar por un gobierno en que de verdad se escuche su opinión (…) Este fue un voto bien informado”, afirmó.

Consultada por el hecho de -prontamente- liderar la comuna de la cual es oriunda, señaló que “nosotros tenemos que tener pertenencia con los territorios de los que venimos (…) Estudié en el único liceo público de la comuna, siempre estuve vinculada a las comunidades rurales y urbanas de Santa Juana”.

“Yo me debo a mi gente. Yo sé que en Santa Juana todo el mundo piensa que todo está bien y es cierto que hemos avanzado mucho, pero nosotros no tenemos agua en el sector rural, entonces yo cuando veo a mis vecinos esperando el camión aljibe no puedo pensar en postularme en otra comuna que no sea la mía”, indicó.

Finalmente, añadió que trabajarán con su equipo “conservando lo bueno que hizo don Ángel en términos de infraestructura. Eso se valora y nosotros lo vamos a aprovechar para poder despegar a tener una comuna de verdad agroturística y sustentable”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: