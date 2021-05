Tras las Elecciones 2021 y en conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió sobre los resultados en las votaciones y los próximos candidatos presidenciales.

En primer lugar, Ossandón admitió que “cambió el escenario, y de alguna manera tenemos que aprender de lo que pasó (…) No hay que creer que este país se va a acabar”.

“El resultado de ayer, los partidos políticos perdieron, pero otros ganaron (…) Chile Vamos y la concertación fueron destrozadas, pero no es culpa del 10% o solo culpa del presidente, que sí tiene, pero por lo menos Chile Vamos no ha tenido”, agregó.

Ante la pregunta de su elección por el candidato a gobernador por la región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), al ser alguien en la política “antigua”, soslayó que “el más preparado para llevar este proceso era Orrego, yo no llamo a nadie a votar por él, sino que era por mi. Y claro, me dieron como caja”.

¿Qué opina de salirse de RN? Ossandón ejemplificó que “yo soy de las personas que cree que las peleas se dan por dentro. Cuando peleo con mi señora no me voy de la casa, me quedo ahí. No hay que salir arrancado”.

Además, el senador fue consultado por su preferencia entre los precandidatos presidenciales Sebastián Sichel o Joaquín Lavín, a lo que afirmó, “creo que las personas que han estado trabajando cerca del presidente tienen pocas posibilidades de ganar una elección presidencial (…) al presidente le han cargado todas la matas, y hay una bronca en la calle en su contra. Todos los candidatos son cercanos a el”.

“Esa bronca es injusta, él no es culpable del 18 de octubre o de la pandemia, pero sí es culpable de no haber entendido que era minoría“, defendió al presidente Sebastián Piñera.

¿La derecha debería tener un nuevo candidato?, respondió que en general “están muy mal parados todos, a no ser que se haga algo. Pero está mal la cosa, por lo que representan y por lo que se dijo ayer”, planteó.

Por otro lado, el senador fue consultado por la elección de su hijo como convencional constituyente, quien fue el único victorioso entre los 10 hijos de políticos que se habían candidateado, a lo que aclaró que el no estaba de acuerdo ya que tendría que enfrentar acusaciones de “pitutos”.

Con respecto a una presunta candidatura al sillón presidencial, Ossandón comentó, “en este minuto estoy en otra, la gente de derecha no me quiere, no me he puesto en ese escenario para nada”.

Escucha la entrevista realizada por Julio César Rodríguez