Durante esta jornada el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo balance de la pandemia producida por la covid-19 la que suma 5.807 nuevos casos positivos con 42.794 casos activos.

Con respecto a la ocupación de camas UCI, un total de 2.883 personas se encuentran hospitalizadas donde 2.517 están conectadas a ventilación mecánicas y sólo 164 camas se encuentran disponibles a nivel nacional.

En conversación con Podría Ser Peor de La Radio, el jefe de Unidad de Paciente Crítico del Hospital de la Universidad Católica, Sebastián Bravo, se refirió sobre la situación que se vive en el país y la dificultad que se llegará a tener con la reconversión de camas críticas y el personal de los hospitales.

“Tenemos 32 camas de intensivos y pretendemos llegar a 90 (…) son médicos, enfermeras pero las competencias no están completas por lo que deben aprender rápido (…) pero sabemos que cantidad no es calidad”, afirmó.

“Esto no puede seguir creciendo de forma infinita estamos llegando al tope del crecimiento con las transformaciones, tanto el espacio espacio físico como el recurso humano. No se saca nada con tener una cama con un ventilador si no hay nadie que pueda manejarlo”, soslayó Bravo.

“El personal está agotado, llevamos un año en esto, tuvimos un veranito de San Juan en septiembre pero después esto fue creciendo (…) hay frustración porque los turnos aumentan (…) yo no sé, es curioso cuando nos aplaudían al principio de la pandemia, pero por otro lado esta actitud de indiferencia ante el resto“, cuestionó el médico.

En la misma línea Bravo ejemplifica la sitaución con casos de familias enteras contagiadas, hospitalizadas e incluso intubadas, “no se dan cuenta hasta cuando hay riesgo de muerte, tienen miedo de ser intubados porque creen que se pueden morir (…) En un caso el papá y la mamá estaban intubados, la tía estaba a cargo de niños pequeños que tenían incertidumbre, y son gente joven”, explicó el jefe de la unidad.

También, dio a conocer que según la observación clínica preliminar, la variante de la COVID-19 brasileña sería más letal ya que la presencia de síntomas fuertes se puede registrar antes de los 10 días, por lo que compromete mayormente al sistema respiratorio.

Para finalizar, el médico hizo un llamado a que las personas no sigan exponiéndose de manera innecesaria a juntas, salidas u otros.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez