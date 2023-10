Al conflicto Ucrania-Rusia se ha sumado esta semana el conflicto Hamás-Israel.

La comprensión geopolítica es muy importante en la actualidad pues estamos ante el reordenamiento del mundo. Es evidente, desde hace ya más de una década, que las cartas se están barajando.

China ha ido avanzando en el control económico del mundo por décadas y desde hace un par de años ha comenzado a desplegarse políticamente con mayor agresividad que lo habitual. Su nivel de planificación en cada instante ha sido muy elevado. China se ha fortalecido en el tercer mundo, demuestra tracción sobre Europa (uso ‘tracción’ porque no alcanza a lograr seducción) y es probablemente el único país que se ha visto favorecido por la guerra en Ucrania.

Un inminente reemplazo imperial

Una potencia decadente comienza a ser superada por una emergente: China.

Estados Unidos vive diversas crisis sociales, siendo un país rico. Su situación en el ámbito educativo es dramática. Sus resultados en pruebas internacionales son mediocres, aunque no malos. Pero su clima educativo es abrumador, con serios problemas de violencia y con una radical ausencia de un clima formativo.

Por el contrario, China ha logrado el primer lugar en la Prueba PISA 2022, la prueba comparada a nivel mundial. Los países que le siguen tienen un PIB por persona entre cuatro y ocho veces superior a China. Siempre hay que recordar que estamos ante un escenario anómalo: el país principal hoy por hoy es un país subdesarrollado.

China tiene menos PIB por persona que Chile. Es un país en vías de desarrollo, que ha logrado llegar a su nivel actual en los últimos años a partir de un extraordinario crecimiento. China ha estado construyendo a gran escala (Chile ha crecido merced a esto, pues ha necesitado mucho cobre). En veinte años China ha producido más de dos mil millones de toneladas de cemento. ¿Estados Unidos cuánto ha producido al mismo tiempo? Noventa y cinco millones de toneladas de cemento, es decir, el 4,5%.

Pero usted dirá que Estados Unidos ya construyó en gran medida su país, en su glorioso siglo XX. De acuerdo. Pero veamos porque en realidad el cemento producido no es todo el consumido. Cuando vemos lo que han usado ambos países el asunto se torna sorprendente. Entre 1901 y 1999 Estados Unidos consumió cuatro mil millones de toneladas métricas. Pues resulta que entre 2011 y 2013, es decir en tres años, China consumió más de seis mil millones de toneladas métricas.

Estamos en una era de reemplazo de la potencia principal. Ha sido rápido. El nuevo siglo comenzó con un momento de dominio político, ideológico, económico y cultural de Estados Unidos. El año 2000 su comercio exterior no tenía comparación. Por entonces, China era el séptimo exportador del mundo. Diez años después ya era el mayor del mundo, pero su poder político era leve. Hoy tiene claras fortalezas en África, América Latina, Oriente y para la discusión queda la situación de Medio Oriente que, en cualquier caso, no está bajo control norteamericano.

En los últimos meses China ha dado señales de acercamiento a Europa. Y en todo este proceso ha ido fortaleciendo su moneda y, sobre todo, debilitando el dólar.

La crisis de Medio Oriente se transformará, sí o sí, en otro escenario de esta transformación. Israel lo entendió al no alinearse con Estados Unidos en la guerra de Ucrania. De hecho, Zelenski se mostró molesto hace algunos meses (julio) por la indefinición israelí. ¿Por qué Israel se mantuvo neutral? El set de alianzas es siempre de difícil gestión. Y en Medio Oriente un error en ese marco será notorio en breve tiempo.

Sistema de pactos

Por ello probablemente Israel se preocupó de consolidar su posición en la zona mejorando sus relaciones con Arabia Saudita y Egipto. Si bien con este último país Israel lleva más de dos años avanzando en profundizar sus relaciones diplomáticas (oficiales hace ya muchos años), el proceso ha tenido dificultades porque la ciudadanía egipcia ve con malos ojos ese acercamiento.

Pero evidentemente tampoco están dispuestos a apoyar a Palestina en el marco de un conflicto. Sí lo hacen habitualmente con apoyo económico y han existido períodos donde las negociaciones entre Egipto y Hamás han sido fértiles. Pero no en el último tiempo Egipto es clave porque tiene control sobre la zona de Rafah, lugar donde se ubica el único cruce fronterizo de la Franja de Gaza que no está bajo el control de Israel. De hecho, Egipto ha facilitado las conversaciones (que han existido) entre Israel y Hamás.

Para decirlo en breve, el sistema de pactos todavía es un enigma. Está claro que Hamás está apoyado por Irán. Y que Irán es socio de Rusia. Pero no es seguro que Rusia haya apoyado de alguna manera el ataque, pues mantiene una relación estable con Israel. De hecho, el vocero del gobierno ruso ha dicho que puede ayudar a resolver el conflicto porque Rusia tiene relaciones con ambos Estados.

De cualquier modo, el escenario le resulta muy conveniente. Si Estados Unidos tiene que abrir agenda bélica en Medio Oriente, el debilitamiento de Ucrania será muy probable. De hecho, Zelenski en estos días ha estado viviendo en la desesperación. Por un lado, ha tratado de ligar ambos conflictos señalando las similitudes de los ataques y el vínculo con Irán, pero además ha intentado insistir en la gravedad que pudiera suponer que la atención internacional deje de estar en Ucrania (y con ello el financiamiento).

Su preocupación es a la vez lógica e infundada. Es lógica, porque Israel es un socio preferente del Occidente geopolítico y Ucrania no lo es, por lo que dejará de ser prioridad. Y todo el canto de Occidente en favor de Ucrania quedará lejos del apoyo material para el proceso final de la guerra. La probabilidad de una fragmentación es alta. Y su preocupación es infundada al mismo tiempo. Y es infundada porque está suponiendo alguna clase de posibilidad de poder revertir el escenario de reducción de su importancia en el clima internacional. Y ello es falso. Sencillamente este conflicto llegó a reemplazar completamente la agenda global.

Hace un año publiqué un libro que denominé “El abismo existencial de Occidente”. Fue un ensayo intentando dimensionar las implicaciones del proceso político en ámbitos más profundos de la experiencia social. Me explico. La mayor parte de las veces reducimos la discusión política a sus avatares más explícitos y, cuando mucho, hablamos de la problemática geopolítica o los aspectos estratégicos de las decisiones en el sistema político.

En resumen, vemos la cuestión política bajo la perspectiva de los objetivos propios de la distribución de poder institucional. Sin embargo, esta visión es incompleta. Por supuesto, tiene ventajas.

Por de pronto, lo que se analiza tiene una forma definida y una estructura de actores clara: las autoridades, los datos económicos, los actores globales, las compañías transnacionales, la prensa mundial. Es una cantidad de información abrumadora y reunirla es difícil, pero es un trabajo que tiene escasos misterios.

Pues bien, el problema es que más allá de los ejercicios analíticos la sociedad es un todo. Lograr incorporar las distintas dimensiones a la vez es complicado. He trabajado por veinte años en detectar las formas en que se articula lo cultural, lo social y lo político. Ese trabajo no está terminado, pero es la base de mis formas de análisis político.

En tiempos normales es un mecanismo relativamente irrelevante, pues se puede llegar más o menos a lo mismo con un esfuerzo menor. Pero en tiempos de crisis la herramienta interpretativa muestra mejoras respecto al repertorio habitual. Fue en ese marco que publiqué el libro señalado. Era el primer avance de sistematización de procesos de política internacional a partir de un corpus cuyo desafío es para toda una vida.

El argumento del mencionado libro es que cuando referimos a Occidente hablamos de dos objetos diferentes. Uno es Occidente como civilización, que en términos intelectuales se desarrolla principalmente en Grecia y que se articula con la cultura judeocristiana (en rigor, el cristianismo es en parte la helenización y democratización del judaísmo). Por otro lado, Occidente, desde mediados del siglo XX, ha pasado a ser el grueso de los países europeos más Estados Unidos y Canadá. Esta alianza, de corte militar, constituye el núcleo geopolítico de Occidente.

De todos modos, hay un par de países más que son ‘miembros’ de esta comunidad geopolítica: Australia, Israel, Nueva Zelanda y Japón. Estos cuatro países pueden sumarse a territorios de administración en disputa como Hong Kong y Taiwán.

Las dos definiciones de Occidente

Pues bien, es peor aún. Las dos definiciones son tres. La civilización occidental supone un proceso de racionalización, es decir, el aumento de la capacidad de control y predicción, al tiempo que el aumento de la consistencia entre los valores del proyecto social y su aplicación.

En la primera dimensión, la que se reduce a la capacidad de aumentar control y predicción social (ingeniería social), Occidente ha sido exitoso. El capitalismo y la burocracia administrativa han permitido niveles de predictibilidad extraordinarios. Es lo que se suele entender como el aumento de la perspectiva instrumental. Pero quien creó este análisis, Max Weber, señaló también que el aumento en la racionalidad instrumental supone un debilitamiento de los fundamentos valorativos y culturales en general. Es decir, que el aumento de control y predicción es funcionalmente un éxito, pero debilita ámbitos fundamentales de los procesos de construcción de normas sociales, de legitimación y de construcción de sentido en la experiencia social.

Entonces el Occidente civilizatorio ha sido exitoso en proyectar por el mundo muchas cosas: el capitalismo, los mecanismos de gestión, la forma del Estado, los mecanismos jurídicos, el arte moderno (música, artes visuales, literatura) e incluso formad de entender la erótica.

Pero esos ámbitos conductuales, tal parece, no han supuesto un avance en los fundamentos de esos ámbitos. Occidente pasa de ser una civilización a un sistema operativo. Y la visión de mundo occidental se convierte en la valoración de los intereses de los países denominados occidentales.

Si bien la civilización occidental podría datarse en dos mil quinientos años, nuestro entorno es el Occidente moderno, posterior a la Revolución Francesa. Desde entonces la política moderna ha intentado, con dificultades, proponerse a sí misma el respeto por ciertos valores. El invento de la política moderna es muy sofisticado y de alta complejidad por ello. Esto es bastante obvio.

Todas las formas de poder administrativo de la historia, salvo la democracia occidental, se fundamentan en una legitimidad cuyo peso se atribuye a un momento o instancia ajena a la comunidad política misma. Por decirlo en simple, normalmente se trata de un Dios que ha promovido una ruta, la que insufla de legitimidad a la organización política. El líder es representante de una divinidad, por ejemplo.

En cambio, en la democracia moderna la legitimidad se produce en el mismo orden social. No es el orden basado en la violencia lo que produce la paz constantemente. Se pretende superar esa visión (incluso si se la acepta como momento originario) planteando que hay bases valorativas que sustentan, al menos en parte, la paz social. Y que eso es alimentado por principios que se tornan posibles gracia a ello: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Dado que el Estado debe garantizar la paz con su capacidad de gestionar la violencia, allí nos encontramos con un problema. Pero Occidente vive de cuadrar el círculo. Y es que la violencia del Estado debe estar mediada por un reconocimiento de derechos fundamentales en la relación de los ciudadanos ante el Estado.

Occidente ha vivido un cierto fervor confundiendo los avances del sistema operativo con los presuntos avances de su marco de valores. Creyó ver en las oleadas de países que se sumaron a la democracia liberal (sistema operativo) un fundamento compartido. Y creyó ver en la multiplicación del libremercado y la globalización algo más que formas de comercio. Algo de esta confusión fue impostura.

Cuando se instala la narrativa de la “Primavera Árabe”, de una supuesta democratización de los países árabes, la verdad es que era evidentemente equivocado, sino falso. ¿Fue estupidez o impostura? Y creer que si Israel responde al sistema operativo, entonces comparte los valores de la democracia occidental, es algo también falso.

Hoy la mayoría de los habitantes del mundo no viven en democracias. Más aún, en democracias plenas solo vive el 14% de la población mundial. La ilusión de los años noventa, que señalaba que la democracia y los derechos humanos serían valores compartidos para siempre y que ello redundaría en un crecimiento relevante de instituciones en ese marco; ha resultado ser ciertamente equivocado.

El inicio de la guerra entre Hamás e Israel es una señal muy clara del frustrante derrotero del proyecto occidental. La mayor parte de los países se comporta frente al conflicto en el marco de sus intereses geopolíticos. No hay esfuerzo alguno por exigir y facilitar la defensa de los civiles no involucrados en el conflicto.

La lección aparece clara: si el sistema operativo son el comercio y la guerra, la civilización occidental fue una luz de esperanza que hoy no sostiene su fuerza.

Picasso pintó el bombardeo a Guernica y en ella dio espacio a dos objetos que iluminaban. Uno era un objeto de gran tamaño, que nada iluminaba. Por otro lado, una mano sostenía una pequeña lámpara que algo iluminaba. Las grandes instituciones fallaron en la defensa de nuestros valores entonces, para la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. La pequeña luz de cada vida iluminaba más que los Estados, pero no era suficiente.

Lo mismo pensó Pasternak es Doctor Zhivago juzgando el destino de la Revolución Rusa. Zhivago se fija en una rendija que se abría entre el hielo de una de las ventanas. A través de la rendija se filtraba la luz de una vela, que penetraba en la calle casi con la conciencia de una mirada, como si estuviese espiando quién pasaba y esperase a alguien. Y Zhivago se dijo: “sobre la mesa la vela ardía, la vela ardía”. Y lo dijo pensando en algo que existiría después, pero que aún era informe.

Ese fragmento se convertirá en otra escena dentro del libro y en un poema fuera del libro. Ambas instancias de continuidad son tristes. “Y todo en una niebla, canosa y blanca, sobre la mesa la vela ardía, la vela ardía”. El final de ese libro lo dice todo en una frase breve. Zhivago ha tenido un destino lamentable, su descendencia carece incluso de conciencia de su propia tragedia. Alguien comenta: “y es que después de Grecia solo vino Roma”.

Occidente se hunde en su abismo existencial

Sus más nobles intenciones carecen de representantes. Cada uno juzga y condena, para luego pensar en que la política no lo resolverá y que por ello debe ser desechada. Obviamente ello es un error, pero dicho error nace de algo peor: de la indolencia para hacer valer los valores occidentales a quienes pertenecen al Occidente políticamente existente.

La virtud de un gobernante es lograr lo posible. Hay muchas cosas que no son posibles hoy. Pero hay algunas que sí. Lograr que no haya crímenes de guerra, salvar a quienes no están en las milicias, poder liberar a quienes están secuestrados, son mínimos fundamentales. Y no es la condena la herramienta de la política. Es la acción eficaz de las instituciones.

La promesa de Occidente y la obra intelectual que la sustentó es la más extraordinaria obra de cualquier civilización. Este juicio es simplemente una opinión, pero tengo la convicción de sus fundamentos.

Si no somos capaces de hacer eficaz esa promesa, las fuerzas demoníacas del poder se convertirán en la materia ya no de nuestras pesadillas, sino de nuestro día a día.