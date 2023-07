La crisis es incertidumbre y premura. Es incertidumbre porque los actores pierden la posibilidad de contar con un escenario cuyas coordenadas sean conocidas. Y supone premura porque hay un rasgo decisivo en la crisis: los hechos que han terminado por generar la crisis son muy anteriores al instante en que la crisis despliega sus más ostentosos síntomas. Y esto supone una consecuencia nada superflua: quien visualiza una crisis está ante un problema estructural que proviene del pasado y que exige acción temprana, pero esa acción ya no ocurrió y por tanto, ya el primer día, la crisis sitúa a los actores en una condición de retraso.

Lo podemos explicar con Aristóteles. En la Poética de Aristóteles vemos que la crisis es el punto donde se han producido los hechos: Edipo (por ejemplo) se ha casado con su madre y ha asesinado a su padre. No lo sabe. Se ha tornado Rey gracias a esos infames hechos y disfruta de su inesperada relevancia. La crisis ya ha ocurrido, pero alrededor no ocurre un escenario de crisis. En cambio, ocurrirá que Edipo se entere, tiempo después, de los terribles hechos que tiñen de negro sus logros y su destino. Edipo no puede hacer nada. Su conducta es el horror: se saca los ojos y maldice la historia. Así funcionan las tragedias, así funcionan las crisis. La realidad es incomprensible, inabordable, excede nuestros límites. Y los problemas existentes están en el pasado, ya sedimentaron, son estructurales, no se cambiarán con cualquier cosa.

Las crisis no se desenvuelven en escenarios donde predominen las leyes de los tiempos convencionales. Y más aún, cuando una crisis es estructural, no solo dura el tiempo que aumenta la fiebre. La crisis que en Chile nace en mayo de 2011 no termina en octubre de 2011, sino que continúa linealmente hasta hoy. Los episodios de fiebre han sido 2011 (Hidroaysén, movimiento estudiantil), 2012 (Aysén, Freirina, comunas mineras en general, movimiento estudiantil), 2016 (No+AFP), 2018 (movimiento feminista) y 2019 (estallido social). Esos episodios febriles nos muestra que el escenario es fácilmente maleable en direcciones disruptivas.

Me interesa plantear lo siguiente: Chile es hoy un escenario de crisis estructural, esperando cada día que aparezca (o no) el nuevo volcán que estallará. La gestión de estos escenarios de crisis es fundamental. Pero es importante comprender que, habiendo una especie de estructuración de la crisis en el tiempo, de alguna manera emerge una especie de estabilización de escenario. Por supuesto, es una estabilización frágil, intempestiva, conductualmente poco confiable, pero es una estructuración al fin y desde allí se puede hacer algo.

Sin embargo, hay épocas donde una crisis emerge dentro de una crisis. Es decir, que una crisis coyuntural nace alimentada por una crisis estructural.

Lo más importante de una crisis radica en comprender dos cosas:

– La crisis es energía disruptiva que debilita estructuras y recursos políticos.

– La crisis está hecha de cambios cualitativos en el despliegue de esa energía disruptiva.

Para entender la importancia de los cambios cualitativas pondremos un ejemplo. Son doce años desde que se explicitó la crisis en forma de protesta social. Hace 12 años Joaquín Lavín era Ministro de Educación. En junio de ese año el movimiento estudiantil estaba fuerte y el ministerio negociaba con el Consejo de Rectores, que estaba distanciado en forma y fondo de los estudiantes. En el periódico se señalaba que había acuerdo en cuatro de cinco puntos entre gobierno y autoridades universitarias. El Ministro, por lo que reveló la investigación sobre el proceso que hicimos con mi equipo en 2012, fue a visar el acuerdo con el Presidente Piñera. Este señaló que no era adecuado firmar si no había acuerdo en los cinco puntos. El malestar de los rectores no se hizo esperar. El último día de junio el acuerdo se caía, el Ministro quedaba sin juego y el movimiento estudiantil crecía de manera sorprendente, sumando a sus filas a los desencantados rectores. Un mes después la situación era inmanejable para el gobierno. En poco tiempo hubo otros dos ministros que tuvieron que llegar, de urgencia, a la cartera de educación. Y pronto cayeron, incluyendo uno con una acusación constitucional. Esta gestión del conflicto por parte del entonces Presidente Piñera revela algo simple: no comprendía el salto cualitativo que implicaba.

El surgimiento de una crisis dentro de la crisis, esto es, en un escenario donde no solo se vislumbra la profundidad de un escenario inmanejable, sino que además afrontamos una segunda complejización operativa que, con sus propias dinámicas, reduce el peso de la autoridad y genera el imperio de la confusión y, con ello, se torna una máquina de producir diagnósticos insuficientes o equivocados. La ceguera impera entonces.

Hoy vivimos en la última frontera construida en estos diez años. Es la frontera de lo que queda de esperanza situada en actores del sistema político que podrían resolver la crisis. Esta es la razón un 30% no deja bajar más al Presidente: porque no hay más esperanza, porque no hay otra ruta. Dicha lealtad está hecha de temor y de defensa. Es una lealtad que ha perdido el proyecto y que ha perdido el mapa con el que se caminaría en una noche sin luna.

La política se hace apostando. Pero apostar en tiempos de crisis es muy difícil. Toda apuesta es un movimiento exigente, un paso que puede devenir en falso. Pero cuando la apuesta se hace en tiempos de crisis se asume que cada paso se da en medio de la oscuridad y la confusión. Ante este escenario, normalmente los políticos acallan la oferta, dejan de apostar y se tornan temerosos de las portadas de los diarios. Y con ello se salvan, pero garantizan la persistencia de la crisis.

Hoy, en este instante, es necesario una política que apueste y que construya pilares para avanzar. Chile está estancado y la crisis amenaza la vida social, política y económica de otra década más. ¿Cuál sería el primer remedio? Ser capaz de comprender los tiempos que vivimos y asumir como perentorias las huellas del origen de la crisis. Esta tarea es esencial. Es quizás pequeña, pero es el primer paso de cientos de ellos que tendremos que dar para estar a la altura de la historia.

Toda crisis exige una generación capaz de hacerse cargo de su resolución. La historia busca a alguien que tome la crisis en sus manos y comience a desatar los nudos del trauma que ha procurado un escenario destruido moralmente. ¿Existe esa capacidad en el gobierno que, hasta hoy, ha vivido en un escenario de crisis expansiva que no parece terminar? Es la hora de demostrar las capacidades que antes no se tuvieron. La tarea es grande, pero noble.

No se puede ser optimista.

Pero no se debe ser pesimista.

La posición deseada es incomprensible y/o imposible. Y quien ocupe esa posición, no tendrá luces para poder comprender qué hacer.