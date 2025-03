El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), evita referirse a la arista investigativa del caso Sierra Bella que revela chats entre Karol Cariola e Irací Hassler (PC) sobre un posible tráfico de influencias para obtener patentes de alcoholes para empresarios chinos. Desbordes espera que las instituciones funcionen y no utilizará la situación como herramienta de ataque a las militantes comunistas, prefiriendo mantenerse a la espera de pruebas concretas antes de opinar. Los chats entre Cariola y Hassler sobre Sierra Bella no son el motivo de las investigaciones por tráfico de influencias, pues se indaga una posible intervención de la parlamentaria a favor de los empresarios chinos en la obtención de patentes de alcoholes.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), omitió referirse a la arista investigativa abierta en el marco de las diligencias del caso Sierra Bella, en la que se revelan chats entre Karol Cariola (PC) e Irací Hassler (PC), que podrían evidenciar un delito de tráfico de influencias en la presunta gestión para conseguir patentes de alcoholes para empresarios chinos.

En ese contexto, el jefe comunal señaló que espera que “funcionen las instituciones” y que no usará la situación como “herramienta” para atacar a las militantes comunistas.

“Veamos qué sucede con la investigación. Y cuando haya antecedentes más concretos, uno podrá ir opinando. Por ahora, la verdad es que con la información que ha aparecido en los medios, yo prefiero mantener un principio, que es el que las instituciones funcionen, que se investiguen y se acrediten, o no, los hechos, dependiendo de las pruebas que tengan después”, expresó.

Desbordes sobre los chats de Cariola y Hassler que indicarían un presunto tráfico de influencias

Ante los chats que se han dado a conocer, el alcalde de Santiago dijo que no le parecían bien ni mal. Por lo tanto, no se va a pronunciar porque no corresponde en su rol como jefe comunal y porque hay datos que se han revelado recientemente y que no se observan en las carpetas que tienen en su poder.

“Nuestros abogados están pidiendo acceso a todas las carpetas para evaluar acciones. Mientras no tengamos acceso a todas las carpetas, no podemos pronunciarnos respecto de qué pudiéramos pedir“, concluyó Desbordes.

Sin embargo, los chats de Cariola y Hassler que apuntan a Sierra Bella no son el motivo de las indagatorias por tráfico de influencias. En paralelo, se investigaría una presunta intervención de la parlamentaria a favor de dos empresarios chinos para obtener patentes de alcoholes para sus comercios en la comuna de Santiago.