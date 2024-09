El alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez, desmintió las declaraciones del productor venezolano conocido como "El Mago Martin", quien aseguró haber solicitado permiso para grabar un video en el Cajón del Maipo. Pérez señaló que no tenían autorización para la filmación, lo que provocó su sorpresa al enterarse cuando el material se volvió viral. Expresó preocupación por posibles avalanchas y deslizamientos de nieve, temiendo por la seguridad de las personas presentes durante la grabación.

El alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez, desmintió las declaraciones del productor venezolano, quien aseguró haber solicitado permiso para grabar un video en el Cajón del Maipo. Esta versión fue rechazada por el jefe comunal.

Fue a fines de agosto cuando el productor conocido como “El Mago Martin”, se hizo viral por una presunta fiesta en la nieve. No obstante, esta no era una fiesta, sino que la grabación de un registro que, según el alcalde Pérez, no tenían permiso de grabar.

La respuesta del alcalde de San José de Maipo

En diálogo con T13, el jefe comunal aseguró que las personas no contaban con la autorización de estar ahí capturando un videoclip.

“En esta oportunidad, no tenían permiso para nada. Nos dimos cuenta cuando ya empezó a viralizarse. Para nosotros fue bastante impresionante, quedamos sorprendidos y vamos a tener que tomar acciones para modificar la ordenanza de turismo”, aseguró el alcalde.

Roberto Pérez expresó su preocupación al señalar que ya han ocurrido varias avalanchas por deslizamientos de nieve. En ese contexto, manifestó su temor de que en el momento de la grabación pudiera haberse producido un deslizamiento que afectara a las decenas de personas presentes en el lugar.

¿Cuál fue la versión del productor venezolano que grabó video en la cordillera?

El productor venezolano pidió disculpas durante fines de agosto y aclaró que, según él, no hizo un evento sin permiso.

En aquel momento, “El Mago Martin” contó que él conversó con las personas que cuidaban el lugar. Ahí el productor les comunicó que solo estaba grabando un videoclip para YouTube. También expresó que “la camioneta era puro parapeto” y que usaron solo un parlante para reproducir el audio. Además, concluyó sus declaraciones diciendo: “Nada de lo que ustedes piensan es así, se pidió permiso”.