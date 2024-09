La acusación de campaña sucia entre Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI) marcó el inicio del proceso electoral en Lo Barnechea. Ahora, el exalcalde de Santiago -ganador de la primaria- deberá enfrentar al candidato del Partido Republicano, Pedro Lea-Plaza, en la papeleta de octubre. La disputa, que es definida como una “pelea de nicho” por algunos, se ve como una posibilidad de evaluar el comportamiento electoral de la derecha de cara a las presidenciales de 2025.

Felipe Alessandri: “Tengo experiencia, he ganado y perdido elecciones. No vengo a aprender”

Ganador de la primaria de Chile Vamos para la alcaldía de Lo Barnechea. Abogado de 49 años, concejal de Santiago por 8 años y ex alcalde de la comuna (2016-2021). Director de Gestión Ciudadana en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2011-2014)

– Sus adversarios plantean que su gestión en Santiago no fue buena y, debido a ello, sostienen que en Lo Barnechea debiese ocurrir algo similar si es alcalde, ¿qué les responde?

Yo me quedo con que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast vino a mi casa a pedirme que volviera a ir por Santiago y me quedo con el llamamiento que hizo Chile Vamos para que volviera a la comuna capital.

Durante mi administración el metro cuadrado más caro de Latinoamérica estaba en el eje Ahumada-Puente, hicimos reestructuración de la Plaza de Armas, una obra de urbanismo social en el Paseo Bandera, cambiamos la luminaria en toda la comuna. Ahí hay cosas concretas, entonces yo me quedo con el apoyo de distintos mundos de derecha que me pedían que volviera.

Aparte, aumenté más de 10 mil votos entre que le gané a Carolina Tohá (2016) y perdí con Irací Hassler (2021), por ende hay un reconocimiento ciudadano. Pero la evaluación se da porque estábamos en mitad de la pandemia, después de un estallido social y con el Presidente Piñera marcando 6% de aprobación.

-¿Qué lo diferencia del candidato republicano Pedro Lea-Plaza?

Varias cosas. Primero, soy residente de la comuna y -pese a que no es requisito para postularse a la alcaldía- es distinto que te cuenten las cosas a vivirlas y lo digo con la experiencia de no haber sido residente en Santiago.

Luego está la experiencia, fui concejal, alcalde y sabemos como hacer las cosas. Puedo estar a disposición 24/7 en terreno, eso es lo que me gusta, lo que motiva mi vocación de servicio público que afloró a mi más tierna infancia y no en mi etapa de jubilación.

-Con su contendor comparten profesión, ambos son abogados, pero él tiene mayor experiencia en el mundo privado y usted en el público. ¿Cree que esto puede marcar la diferencia a la hora de gestionar un municipio?

Yo también he estado en lo privado y las alianzas público-privadas son beneficiosas. Entender el mundo privado también es positivo, pero lo que a mí más me diferencia es que yo tengo la experiencia, he ganado y perdido elecciones, no vengo a aprender.

-Ahora pensando en Lo Barnechea, ¿qué es lo que propone?, ¿cuáles son sus principales prioridades?

Hay un tema transversal que es el de la seguridad. Si bien tenemos el número 1405, hay que incorporar mayor tecnología a la seguridad municipal. Inteligencia artificial, bajar los tiempos de respuesta, tener estaciones de seguridad a máximo un kilómetro y medio de cada vecino, trabajar con drones y pórticos lectores de patentes, empadronar a los delivery, entre otros.

-Usted representa la continuidad del alcalde Cristóbal Lira, ¿por qué se requiere seguir con esa gestión?, ¿por qué votar por un alcalde de Chile Vamos?

La gente ya me dio la confianza en una primaria, se dieron cuenta de que soy un alcalde honesto, que quiere aportar un granito de arena para que Lo Barnechea sea una mejor comuna y esa experiencia la gente la valora. El alcalde Lira ha hecho una tremenda gestión, me deja la vara muy alta y yo al menos tengo que tratar de igualarla en materia de probidad, transparencia y del clima interno del municipio.

Pedro Lea-Plaza: “El político tradicional está más acostumbrado a dar excusas que buenos resultados, yo no.”

Candidato a alcalde por el Partido Republicano. Abogado PUC, 61 años. Presidente de la Juventud UDI, asesor de gabinete de Vitacura, MBA en Loyola University, trabajó en Interamericana Cía. de Seguros de Vida, MetLife y Asociación de Aseguradores de Chile.

-En las primarias hubo una polémica entre Felipe Alessandri y Carlos Ward, ¿qué le pareció que existieran acusaciones de campaña sucia?, ¿cómo evalúa el tono de la primaria?

Me dio bastante pena, me dio la impresión de que estaban peleándose por un botín, como que Chile Vamos se tomó el tema de la primaria como algo de vida o muerte para ellos. Para los vecinos era algo casi de teleserie, uno esperaba algo más elegante, no tanto victimismo ni conductas infantiles.

-¿En qué se basan sus propuestas para la comuna?

Tenemos tres ejes principales. Por una parte está seguridad, transparencia y gestión. En seguridad queremos tener alertas tempranas, drones de patrullaje y mucha tecnología; en gestión hablamos de conectividad, vivienda, adulto mayor, educación, salud y todos los aspectos relacionados; y probidad es la base de cualquier gestión pública y privada.

-Usted ha desempeñado su carrera mayoritariamente en el mundo privado y no en política, ¿cómo esto va a incidir en su eventual gestión municipal?

En el mundo privado uno se pone metas que tiene que cumplir y, de no hacerlo, te reemplazan. Pero para los políticos tradicionales, como Alessandri, no existe el tema de los resultados y aunque haya malos resultados buscan repetirse el plato igual.

Uno se pregunta, atendido los malos resultados que tuvo Alessandri en Santiago, ¿qué piensa hacer diferente? El político tradicional está más acostumbrado a dar excusas que buenos resultados, yo no. En el mundo privado damos resultados y si no lo hay nos corremos.

-¿Por qué se necesita el “sello republicano” en Lo Barnechea?

Se necesita que haya un cambio de mano, con una administración nueva que proponga cosas nuevas y garantice gestión. No ofrezco más de lo que soy capaz de hacer, sé administrar recursos de manera eficiente.

-Si llega al municipio, ¿realizaría una auditoría de la gestión Lira?

De todas maneras, como punto de partida de la nueva administración. Además, acá se han hecho muchos comentarios. El excandidato Ward dijo que no lo apoyaron porque amenazó con hacer una auditoría y eso es muy delicado.

Nosotros haremos una auditoría de los últimos 10 años, que abarque el período de Felipe Guevara (2008-2019) y de Cristóbal Lira. Si hay algo que perseguir, se perseguirá.