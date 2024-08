Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una familia chilena-española demandó al Colegio Internacional SEK Austral por no proteger a su hijo de 6 años de episodios de bullying y abuso por parte de compañeros, según La Tercera. Alegan que el colegio no activó protocolos adecuados ni tomó medidas efectivas, calificando los incidentes como "juegos de niños". Tras reiterados intentos fallidos de solución, los padres retiraron al niño en mayo de 2023 y se trasladaron a España. La demanda busca $160 millones por daño moral y gastos. La Superintendencia de Educación sancionó al colegio por no aplicar su reglamento interno, mientras que la institución niega las acusaciones.