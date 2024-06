La madrugada del jueves, la Región Metropolitana se vio afectada por un repentino corte masivo de energía eléctrica que impactó a siete comunas debido a la caída de un árbol que arrastró cables de alta tensión, colapsando una torre. El Capitán Sebastián Adams Merino de Carabineros detalló que no hubo lesionados y que se han tomado medidas preventivas, destacando la importancia de determinar responsabilidades. Se reforzará la vigilancia en zonas afectadas, como cruces y estaciones de metro, para asegurar fluidez en el horario punta. El Ministerio Público iniciará investigaciones para esclarecer las causas de este incidente, que dejó a más de 400 mil clientes sin suministro eléctrico.

En la madrugada de este jueves, la Región Metropolitana enfrentó un inesperado corte masivo de energía eléctrica, afectando al menos siete comunas. La situación se desencadenó alrededor de las 23:50 horas del miércoles, cuando un estruendo alertó a los vecinos. Se trató de la caída de un árbol que arrastró cables de alta tensión y provocó el colapso de una torre.

El capitán Sebastián Adams Merino, Oficial de Ronda y Prefecto de Carabineros Cordillera, entregó detalles sobre la emergencia y las medidas adoptadas. Se estableció que la caída de un árbol en el campus de la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, provocó el colapso de la línea de alta tensión.

“Hubo un corte masivo de energía eléctrica en la Región Metropolitana debido a la caída de un árbol; arrastró cables de alta tensión, produciendo el colapso de una torre de alta tensión”, explicó el capitán Adams. Este incidente dejó sin suministro eléctrico a siete comunas, detalló.

Ante esta emergencia, desde la institución policial levantaron las primeras informaciones en el sitio del suceso para posteriormente remitirla al Ministerio Público.

“Se va a levantar la información y se dará la respectiva cuenta al Ministerio Público para que comiencen las indagaciones y las investigaciones correspondientes“, sostuvo el uniformado, subrayando la importancia de determinar las responsabilidades del incidente.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni afectadas por el colapso de la torre. “No tenemos que lamentar ninguna persona lesionada“, destacó el Capitán. Señaló también que la zona alrededor de la torre no expone a personas en la cercanía, evitando así mayores riesgos.

“Se dispuso a nivel de Santiago el patrullaje preventivo por parte del personal en servicio, con uso obligatorio de las balizas y atentos a los recorridos de la locomoción colectiva“, indicó el Capitán Adams.

Preparativos para horario punta

Además, detalló que se ha reforzado la vigilancia en los cruces regulados y en las estaciones de metro y paraderos de locomoción colectiva, especialmente en las áreas más oscuras debido al corte de luz. “Es importante que la comunidad sepa que a contar del horario punta estará reforzada la línea de metro y la locomoción colectiva para asegurar una fluidez relativamente normal“, añadió.

Carabineros también mantendrá presencia en la Plaza de Puente Alto y a lo largo de la Línea 4 del Metro, considerada la más afectada. “Los carabineros estarán reforzando las estaciones de Metro y los paraderos de locomoción colectiva para darle una fluidez a la hora punta”, afirmó el capitán Adams.

Así las cosas, el Ministerio Público llevará a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades del incidente que dejó a más de 400 mil clientes sin energía eléctrica y sin suministro las principales avenidas de al menos siete comunas.