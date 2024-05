La Fiscalía Sur informó sobre la investigación por la muerte de un joven de 18 años en Puente Alto, quien recibió un disparo por parte de un carabinero. La familia del fallecido, Emilio Latorre, denunció que todo ocurrió la madrugada del pasado domingo mientras él escapaba de Carabineros en moto. Según sus familiares, Latorre no portaba documentos ni casco y comenzó a correr tras ser seguido por la policía. Tras una persecución a pie, un uniformado le disparó, causándole la muerte. A pesar de la versión de la familia, la Fiscalía Sur indicó que el joven portaba un arma a fogueo y conducía una motocicleta robada. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

La Fiscalía Sur se refirió este miércoles a la investigación por la muerte de un joven de 18 años en Puente Alto, quien recibió un disparo por parte de un carabinero.

La situación fue denunciada por la familia del fallecido, Emilio Latorre, que detalló que todo ocurrió la madrugada del pasado domingo, cuando el individuo salió en moto desde la casa de su polola.

En medio de su desplazamiento, comenzó a ser seguido por Carabineros. Según sus familiares, Latorre no habría portado documentos ni casco, por lo que dejó la moto botada y comenzó a correr.

“Mi hijo salió a comprar unas papas fritas para comer con su polola y en eso vio que Carabineros lo venía siguiendo. Mi hijo reduce la velocidad, se hizo a la orilla para parar la moto y como vio que los carabineros se bajaron, él se asustó y salió corriendo”, comentó su madre, Lucy Acevedo, a TVN.

Así, se inició una persecución a pie que terminó con un uniformado disparándole al joven, lo que le quitó la vida.

Moto robada y pistola a fogueo

Los carabineros estaban en el sector por una denuncia de disparos injustificados, precisamente realizados por un motorista.

Pero, el padre del joven, del mismo nombre, señaló que él no tenía nada que ver con ello. “Lo arrastran, le pescan un pie, lo arrastran, lo dan vuelta, le trajinan el bolso y él no tenía nada. Podrían haber dicho ‘lo pillamos con una pistola’, pero él no tenía nada”, declaró al citado medio.

Sin embargo, su versión dista de la entregada por la Fiscalía Sur. Según la fiscal Nadia Mondiglio, el joven portaba un arma a fogueo y que, además, la moto era robada.

“De acuerdo a los primeros antecedentes, el fallecido conducía una motocicleta que mantenía en cargo por robo desde el mes de marzo y, al ver la patrulla de Carabineros, habría aumentado la velocidad para darse a la fuga, iniciándose una persecución por el sector de Bajos de Mena”, explicó la persecutora.

Añadió que, “al ser abordado, esta persona dejó la moto abandonada en la vía pública para luego huir corriendo, donde habría sacado un arma que resultó ser de fogueo, que provocó que uno de los carabineros disparara haciendo uso de su arma de servicio, impacto que causó el fallecimiento del joven de 18 años”.

La persecutora cerró diciendo que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.