Este lunes, el exdiputado de la UDI y ex vocero del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, confirmó que existe la posibilidad de que postule a alcalde de Providencia. “Dije que sí estaba disponible, pero faltan muchas cosas que tengan que pasar”, dijo.

En entrevista para Radio Infinita, Bellolio destacó que ha conversado mucho sobre el tema. “Hemos tenido distintas conversaciones. Hoy día la alcaldesa Evelyn Matthei ha hablado con hartas personas, ella todavía no ha tomado la decisión si va a postular o no (…) Esto está en el rango de las posibilidades y no en el rango de las certezas. No depende de uno solamente”.

Durante el fin de semana, la también exvocera del gobierno Piñera, Karla Rubilar, señaló que se postularía por Puente Alto y que estaba disponible a ir a las primarias del sector para disputarle el cargo al sobrino de Manuel José Ossandón.