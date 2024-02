La banda Latin Kings, de origen estadounidense, pero que se ha extendido a varios países de América, estaría actuando en Recoleta extorsionando a comerciantes.

Según un reportaje de TVN, a fines de enero pasado un locatario recibió mensajes extorsivos por parte de sujetos que dijeron pertenecer a dicha agrupación.

Se trata de una banda que, a principios de año, fue declarada como terrorista por el gobierno de Ecuador en medio de un estallido delictual.

La víctima es un comerciante colombiano al que le exigían el pago de $10 millones para que no le pasara nada a él y a su familia. Además, le decían que no recurriera a la policía, ya que no lo podrían cuidar las 24 horas.

“Me llegó un mensaje, así de la nada, y yo no hice caso”, relató al citado medio.

Fue así como bloqueó el número de la primera amenaza, pero recibió otro mensaje desde un celular distintos.

“Ctmree te crees hábil no ayer me hice notar sigue bloqueando los números cmtre y verás que me meto al local y le meto bala a quien puta sea ctmreee (sic)”, decía el texto.

El comerciante siguió negándose a pagar, por lo que la madrugada del 31 de enero pasado un individuo intentó quemar su local.

La víctima se encontraba pernoctando al interior, esto para cuidar su restaurante, por lo que se dio cuenta de la situación y logró combatir el fuego y además escapar.

De este modo, los “Latin Kings” se sumaría a las bandas que actúan en la capital extorsionando a comerciantes, como es el caso de “Los Pulpos”, de origen peruano.