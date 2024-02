Respecto a la propuesta del alcalde de Huechuraba, de subdividir las comunas más grandes de la RM, autoridades como el Gobernador Orrego y el jefe comunal de Maipú, opinaron y apuntaron a que esta no sería la solución para la inseguridad.

La propuesta del alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, de subdividir las comunas más pobladas de la capital para abordar la crisis de seguridad, no ha estado exenta de críticas por parte de otras autoridades de la región Metropolitana.

En específico, el edil propuso dicha iniciativa bajo el fundamento de la segregación de otras comunas en el pasado para optimizar los recursos comunales. Como sucedió en Las Condes en el año 1992, cuando se dividió en esta misma, Vitacura y Lo Barnechea.

Cabe mencionar que según la Constitución, crear nuevas comunas es una decisión exclusiva del Presidente y requiere una ley orgánica constitucional, para poder desarrollar esta propuesta.

A ello, se refirió el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien puso en contraste dos puntos, y que si bien indicó que le parece razonable la idea, hizo hincapié en que no hay que dejar fuera de foco que la criminalidad no ve límites comunales. Poniendo como ejemplo la Fiscalía ECOH, la cual funciona de manera regional y no enfocada en límites de territorio.

“Más de 400, 300 mil habitantes creo que es de verdad un tamaño muy grande y me parece razonable, creo que podría ser una medida a evaluar”, señaló Orrego.

Sin embargo, puntualizó que “hay que tener cuidado con creer que eso es la respuesta para todos los fenómenos de seguridad. El crimen organizado no reconoce límites comunales”.

Mientras que Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, una de las hipercomunas que cuenta con más de 580 mil habitantes, señaló que no conoce bien la propuesta, pero que esta iría en dirección totalmente contraria a lo que se requiere en estos momentos.

“Santiago requiere pensarse y gestionarse de forma integral y no tan subdividida en distintos territorios, porque esto afecta la eficiencia de la gestión pública y también la equidad con la que se van desarrollando los distintos barrios”, apuntó.

Y aseguró que “nos parece que seguir subdividiendo la ciudad, no va en la dirección adecuada y no creemos que sea lo que Maipú necesita en estos momentos”.