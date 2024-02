Al menos 20 personas denuncian que una mujer los estafó con el arriendo de una casa ubicada en Villa Los Andes del Sur, en Puente Alto. Específicamente, en la intersección de las calles México con El peral, se encuentra la “Casa de la Estafa”.

Óscar fue el primero en denunciar dicha situación, según indicó TVN. Quien habría iniciado el contrato de arriendo el pasado 6 de enero, y nunca pudo mudarse a la vivienda.

“Nada me llamó la atención, estaba todo ok, de hecho Michelle me envió la documentación de la casa que era necesaria para el subsidio de arriendo, posesión efectiva, avalúo fiscal, etc.”, puntualizó el primer denunciante.

Mientras que una de las primeras afectadas sería Solange, quien al arrendar pagó $450 mil de arriendo y dos meses de garantía. Michelle, quien sería la estafadora, hasta le habría ofrecido sus propios electrodomésticos a menores precios.

Ambos coinciden en que después del firmar el contrato y pagar, la “arrendadora” comenzaba a presentar excusas para no entregarles la vivienda.

Por otro lado, está Jean-Pierre y Marcela, quienes habrían encontrado el aviso de arriendo en un grupo de arriendos del sector. A ellos les ofreció guardar sus pertenencias en un departamento interior que mantenía la casa, debido a que no se podían mudar aún.

Sin embargo, “nos enteramos de que ella ofrecía nuestras cosas para venderlas. Ella estaba ofreciendo una bicicleta que yo tenía, una cama que nosotros teníamos”, aseguró Jean-Pierre.

“El día que nosotros veníamos a quedarnos a la casa a dormir, llegó otra familia y nos dijo: Chiquillos, yo también tengo contrato”, relató este mismo.

Los denunciantes acusan que esta situación no solo se trata del dinero perdido, sino que también un daño emocional y la ilusión.