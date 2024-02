Una adulta mayor denunció que fue secuestrada por una pareja, quienes la habrían presionado para qué retirará el dinero de su pensión en el banco y luego se lo robaron.

La señora Olimpia, en conversación con CHV, relató que cuando iba a una feria en San Ramón, una mujer le pidió ayuda para encontrar una dirección, apuntando a que se encontraba perdida y que tenía miedo, ya que supuestamente venía del campo a trabajar a la capital.

En medio de esta situación, continuó contando la víctima, apareció un hombre que presuntamente las quería ayudar y se quedó con ellas. Y fue en ese momento que Olimpia habría perdido la noción.

“Trabajaban con el del auto. Me tiran al auto, me dice sube y yo le digo no, sube tú. Para que no me subieran al rincón, pero me tiran igual”, detalló la adulta mayor.

Una vez a bordo del vehículo, la llevaron hasta un banco, donde la habrían presionado para qué retirará $300 mil en la caja. Donde la víctima le habría revelado a la cajera que estaba en peligro, sin embargo, esta no le prestó atención.

“Queda el miedo psicológico, no es la plata”, dijo entre lágrimas la mujer que quiso dar a conocer su historia para que no le pase a más personas.