Una mujer que sufrió el robo de su vehículo mientras cargaba combustible en un servicentro de San Bernardo, acusa que desde la empresa le están cobrando la carga que finalmente no se llevó a cabo debido al asalto.

Una mujer sufrió el robo de su vehículo en una estación de servicio Copec mientras cargaba combustible, específicamente en San Bernardo, y ahora, desde la empresa le están cobrando la recarga que ni siquiera alcanzó a realizar.

El pasado 13 de enero, Carolina (30) fue víctima de un grupo de sujetos que la intimidaron con armas blancas para sustraerle su automóvil mientras estaba cargando combustible en el mencionado servicentro.

“Cuando estaba en la carga, apareció un vehículo gris por el costado derecho, del cual descienden dos sujetos armados con arma blanca gritándome que me baje del auto, me bajé y ellos se llevaron mi vehículo (la carga aún no terminaba) poniendo en riesgo mi vida y la de todos los presentes con este peligroso acto”, relató Carolina a Chócale.

Luego del suceso, la víctima recibió ayuda de Bomberos y de una empleada al interior del local, quienes le facilitaron un celular para contactarse con su familia. “Nunca apareció ningún encargado o superior de Copec”, enfatizó.

Cobro de $27.000

Días después de lo sucedido, la mujer comenzó a recibir llamadas y mensajes de parte de la bencinera. En los cuales le cobraban el cobro de la recarga de combustible que estaba realizando al momento del robo, que según indicó, no se llevó a cabo.

“Estimado Cliente, favor ingresar el comprobante de pago de combustible por $27.000”, dice uno de los mensajes y a lo que se suman llamadas.

“Me parece una vergüenza a quienes utilizan este servicio. Además de no tener ningún mecanismo de seguridad ni ayuda para este tipo de incidentes, luego cobrarle a sus usuarios víctimas de este ilícito que ya han perdido su vehículo, un monto de dinero por sobre todo eso”, aseveró la víctima.

De acuerdo al medio citado, desde Copec indicaron que se comunicaron con la afectada. “Junto con ofrecerle las disculpas por el error cometido por el sistema de cobranzas, se llevó adelante un análisis de este caso, en particular para dar una solución a la clienta”, indicaron.