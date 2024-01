Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de revisión de prisión preventiva del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, para el próximo 14 de febrero, a las 11:00. La solicitud de cambio de la medida cautelar ya ha sido rechazada otras siete veces.

Torrealba, quien era militante de RN y renunció cuando empezaron a salir las denuncias, está cumpliendo la prisión preventiva en la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile tras haber sido formalizado por el fiscal Francisco Jacir por varios delitos de corrupción que habría cometido mientras administraba la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

Esta no es la primera vez que la solicitud de cambio a la medida es revisada. En diciembre, la defensa incluyó una declaración de Torrealba en la que admite que sí, recibía sobres con dinero, pero negó que esos montos habrían sido utilizados para gastos propios.

“En relación con los hechos de la formalización quiero confirmar que, lo que ya señalé en relación a que jamás me apropié de dineros de la Municipalidad de Vitacura, reconociendo, al igual que lo hice en mi primera declaración, que sí recibí sobres con dineros provenientes de Vitadeportes desde el año 2018 hasta fines del año 2020, los que fueron esporádicos y con montos considerablemente más bajos que los que se indicaron en la audiencia de formalización”, declaró en un escrito, consignó el diario La Tercera en la época.

“Esta solicitud la efectué en una oportunidad en mi oficina de la Municipalidad a Antonia Larraín, para que periódicamente y cuando necesitáramos, me entregara dineros desde dicha organización. Luego cada vez que no teníamos dinero yo le pedía que me entregara otro monto”, explicó Torrealba.

Además, el exalcalde, quien cumple la prisión preventiva desde junio de 2023, afirmó los montos habrían sido “utilizados en las actividades de las organizaciones comunales y en gastos de emergencia que surgieron durante la pandemia. Todo esto partió porque me parecía injusto tener que pagar esos gastos con mi propio dinero”.