Los concejales de Ñuñoa se quedaron molestos ante la salida masiva de profesores y funcionarios de los colegios municipales de la comuna durante la última semana de 2023. El acto dejó, incluso, un sabor amargo para los partidos políticos oficialistas con representación dentro del Concejo y que se han volcado a presionar a la administración de la alcaldesa Emilia Ríos (RD) como uma forma de revertir la medida y que amenaza con afectar su reelección.

En su primer Consejo Municipal del año, ese era el ambiente que le esperaba a la edil. Las esquirlas que dejó la no renovación de contrato de 278 funcionarios de la educación dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social literalmente se escucharon durante toda la cita: hubo protestas e intentos de ingresar al edificio frente a la plaza Ñuñoa.

Aunque la gran mayoría de los concejales de la comuna de Ñuñoa son de partidos oficialistas, el disgusto por la desvinculación masiva fue un síntoma generalizado. De hecho, el mismo día que se anunció el cese de los funcionarios, los partidos, con representación en el territorio, publicaron de forma independiente en sus redes sociales comunicados expresando su molestia al estar en desconocimiento de la decisión.

Dada esta presión, la alcaldesa citó a una reunión esta jornada, la que fue solicitada por siete de los diez concejales. El objetivo era pedir explicaciones y buscar una salida compositiva a la crisis. Es “una decisión que no fue informada previamente al Concejo Municipal, pese a la evidente y previsible indignación pública que dicha determinación provocaría”, dice uno de los comunicados -en este caso de independientes y comunistas- firmado por tres ediles.

Maite Descouvieres (PS) afirma estar “en absoluto desacuerdo tanto en forma como en el fondo. Es una información que no conocíamos habiendo tenido comisión de Educación y las razones que se egrimen son muy técnicas. Sin embargo, hay una serie de contradicciones”. Y agrega que “esto es una falta de consideración con un equipo de concejales preocupado enormente que profesores hayan sido castigados y hayan quedado sin este tipo de trabajos”.

Internamente, concejales de varios sectores políticos creen que esa medida que fue tomada pocos meses antes de las elecciones municipales, afectará en la reelección de Ríos, uno de los bastiones municipales del Frente Amplio. Los escolares son gran parte de la población elecctora.

Tensión muy presente

Además de las protestas del exterior, en el interior la tensión también se hacía bastante presente, como cuado el concejal Germán Sylvester (RN) interrumpió a Ríos. “Pareciera que estuviese apurada, me gustaría agregar un punto a la tabla. Usted la verdad que se ha quedado callada, debe responder a la comunidad, hay personas representando a los centro de apoderados que sería bueno escucharlos”, apuntó.

Durante la cita, hablaron distintos representantes de los sindicatos también. Uno de ellos fue el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien catalogó la medida como “brutal” y dijo querer “que se tome consciencia para entender la envergadura de los hechos y supongo que en este municipio la motivación es la actitud de conciencia social y respeto a las comunidades escolares, lo que no está siendo así”.

Sebastián Bravo, del sindicato de profesores del Liceo Augusto D’Halmar dijo palabras suras contra la jefa comunal. “Creemos que lo que usted hizo alcaldesa perjudica a nuestra función en un colegio que tiene cuatro puntajes nacionales. Esta alcaldía entró con un discurso de justicia educacional que no ha sido así”.

Al final de Concejo Municipal, Emilia Ríos reconoció la complejidad de las desvinculaciones. “Se comenzó una proceso que no fue suficiente. Es evidente que ese trabajo se quedó corto, lamento profundamente la comunicación de las no renovaciones, cuando no está en los planes reducir en 276 la planta funcionaria. Ahí hubo un problema”, señaló. Después de eso, la alcaldesa aseveró que el proceso “pudo haberse hecho mejor y pido las excusas a nombre mío”.

“Las desvinculaciones no son en esa magnitud y lo que pasó no se logró compaginar bien. Unas 140 personas van a estar en continuidad. Por último, es insostenible que, a diferencia de la salud, la educación pública se financie con subvenciones fluctuantes. Hoy día los municipios somos la primera puerta de choque ante estas problemáticas”, argumentó.