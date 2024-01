Este martes, se produjo una extensa persecución policial que inició en Las Condes y culminó en el sector Lo Blanco en San Bernardo, quedando dos personas detenidas.

Según consignó La Radio, los sujetos robaron un vehículo de alta gama en la comuna ubicada al nororiente de la capital, huyen y terminan impactando una camioneta, a la cual le sacan su eje trasero.

El prefecto Gutiérrez de la Prefectura de Radiopatrullas comentó que “este procedimiento se inicia en la comuna de Las Condes cuando Carabineros, alertado de la comisión del delito de robo con intimidación de un vehículo, y que estos sujetos merodeaban el sector abordo también de otro vehículo que aparentemente tenía encargo, y lo que finalmente se logró determinar”.

“Personal de Carabineros de servicio en la población, logra ubicar a estos sujetos, iniciando un seguimiento desde la comuna de Las Condes y que finalmente culmina en el sector de Lo Blanco en la comuna de San Bernardo”, añadió el uniformado.

Así también señaló que “luego de la colisión de estos sujetos con un vehículo particular, que no tenía nada que ver con este procedimiento, ya le efectuamos los primeros auxilios. La persona se encuentra en buen estado, no tendría lesiones”.

“Al momento se logró recuperar ambos vehículos, tanto en el que andaban los delincuentes al momento de cometer el ilícito, como el segundo móvil; los dos fueron recuperados. También se logró la detención de dos de los ocupantes de estos vehículos que habrían participado directamente en la comisión del hecho”, precisó el prefecto.

En este procedimiento trabajaron equipos multidisciplinarios de Carabineros de la Prefectura aeropolicial y también de radiopatrullas.

Persecución policial en Las Condes

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, escribió en su cuenta de X (exTwitter) que “usando armas, robaron el auto a un papá que iba a buscar a su hija al jardín. Estaba ya sentada en su silla. Le dieron tiempo para bajarla. @LC_Seguridad dio las características del auto robado a los municipios y autopistas por frecuencia radial conjunta”.

La jefa comunal destacó la “gran acción” de Carabineros de Chile “en este trabajo conjunto con Seguridad Municipal Las Condes. Siempre hay un Carabinero en la Base 1402, y eso permite una acción rápida”.

“Y también es muy importante la frecuencia radial que compartimos con municipios y autopistas. Estamos junto al papá y su hija en apoyo psicológico y legal, y esperamos que la Justicia actúe con el máximo rigor de la ley”, añadió Peñaloza.