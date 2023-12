Un comerciante de Valle Grande de Lampa denunció que lo citaron al Juzgado de Policía Local debido a que uno de sus trabajadores le dio agua a unos caninos comunitarios del sector. Lo que no sería correcto, según explicó una experta en el tema.

Un comerciante de la comuna de Lampa acusó que fue citado al Juzgado de Policía Local por darle agua a unos perros que viven en las cercanías de su negocio.

Según informaron en CHV Noticias, inspectores municipales llegaron hasta el local del denunciante ubicado en Valle Grande, para citarlo debido a que uno de sus trabajadores le habría servido agua dos perros del sector.

“Yo dije que por qué me iban a dejar esa citación si yo no soy el dueño de los perritos y me dijeron que porque yo les daba agua y que eso ya acreditaba que soy dueño y responsable de ellos”, explicó Marco Castillo al medio citado.

De acuerdo a la boleta de citación, debe presentarse este próximo 21 de diciembre por “falta a la ordenanza municipal. Tenencia de Mascotas, otorgar alimentos a caninos en Bienes Nacionales de uso público”.

Dichos caninos estarían inscritos bajo la ley de tenencia responsable como perros comunitarios. “Los perritos están con vacunas, hay gente que les compra su comida”, apuntó Natalia Lobos, locataria de Valle Grande.

Según dijo el vendedor, los inspectores estarían buscando al responsable de los perros debido a denuncias de mordeduras a peatones. Sin embargo, una experta señaló que ello no sería el conducto regular para estos casos.

La abogada de Derecho y Defensa Animal, Sofía Videla, indicó que “el caballero que le dio agua tampoco debería porque estar citado si él no es el responsable, no es el tenedor”.

Al ser consultada por el medio citado, la Municipalidad de Lampa no quiso referirse al caso. Mientras que el comerciante tendrá que concurrir hasta las dependencias de esta debido a la citación.