El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, propuso la aplicación de cinco medidas drásticas y urgentes “para combatir a las mafias internacionales, del crimen organizado y el narcotráfico que están atacando a nuestro país, dañando gravemente nuestra forma de vida y la libertad de todos los chilenos”.

Ello, tras los hechos de delincuencia ocurridos durante las últimas dos semanas, que tuvieron su punto culmine con la acción de indocumentados que atacaron con una granada de mano a la Cabo 2º de Carabineros de Chile, Rayén Currihuil.

“Dieciséis muertos en 15 días en la región Metropolitana. Carabineros atacados con granadas por delincuentes extranjeros. ¿Qué tiene que pasar para que las autoridades comprendan que se acabó el tiempo, que no hay más espacio para mesas de trabajo, comisiones de expertos no diagnósticos? No más, se acabó”, indicó el jefe comunal.

Y aseguró que “se necesitan medidas urgentes y efectivas de inmediato para frenar este ataque directo a la vida de todos los chilenos”.

Entre las medidas propuestas por el edil, está declarar estado de excepción constitucional en la región Metropolitana, reforzar el trabajo de las policías con las Fuerzas Armadas, expulsar a migrantes ilegales que cometan delitos.

Así como también, cerrar las fronteras, y llamar a los extranjeros a regularizar su situación migratoria en el país.