El Concejo Municipal de Las Condes, se mantiene dividido en torno a la idea de solicitar a la Contraloría General de la República, que se abra un sumario administrativo en la Dirección de Control del municipio.

Solicitud que propuso la alcaldesa, Daniela Peñaloza, en el marco de las irregularidades detectadas en la adquisición de un terreno para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) para la comuna.

El pasado 9 de noviembre, según consignó La Tercera, la edil puso en tabla, dos votaciones. “Además de dar cumplimiento a las tareas que nos pide la Contraloría, es realmente importante a la luz de estos hallazgos realizar un sumario administrativo a la Dirección de Control para establecer eventuales responsabilidades”, justificó.

La primera votación iba a ser para poner o no en tabla dicha solicitud formal. Y si esta prosperaba, venía la de aprobar la solicitud. Sin embargo, la votación terminó con 4 votos a favor y 3 en contra, con la ausencia de los concejales Sergio Melnick (Rep.), Isidora Alcalde (RD) y Catalina San Martín (Ind.). Y como se requería de unanimidad, no se llegó a acuerdo.

Concejo Municipal dividido

En la sesión, el concejal Patricio Bopp (Ind.) acusó que desde la municipalidad “se ha realizado una fuerte resistencia a la citación de los directorios o gerentes de las organizaciones colaboradoras de la municipalidad”. Lo que ha significado, “no poder sostener nuestra labor fiscalizadora”.

En la misma línea, la concejala Catalina Ugarte (Rep.) criticó fuertemente que el sumario apuntara a una entidad en particular del municipio y no a “todo quien fuese responsable”.

“Cuántas veces le dijimos que el sumario fuese derivado a Contraloría. Me gustaría que este sea votado la próxima semana cuando haya más concejales y que este se amplíe para buscar sus responsabilidades, porque usted es la presidenta de estas organizaciones, usted es la que decidió cómo gastar las platas”, apuntó Ugarte.

Por su parte, la concejala Marie Claude Mayo (Rep.) aseveró que las fallas sí están en la Dirección de Control. “Porque ordena que algunas instituciones devuelvan el dinero en concreto, pero no porque fueron mal otorgados, sino que fueron mal rendidos”, argumentó.

Una vez terminadas las intervenciones, la alcaldesa se refirió a las críticas de los concejales respecto a la votación. “Respecto de lo puntual, que a lo mejor solo veo yo, en materia de probidad no hay dos bandos, no hay algunos que quieren y otros que no van por eso. Cuando hablo del sumario, obviamente la jefa del servicio soy yo y no estoy queriendo sacarme esa responsabilidad”, señaló.

Aclarando que “el informe es claro en decir que la unidad responsable en las subvenciones es la Dirección de Control”.