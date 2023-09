Enrique Hanson, pareja de la imputada como autora intelectual del homicidio frustrado contra una enfermera en la comuna de Las Condes, contó su versión de los hechos.

Él sería el autor material de este caso, así lo confesó en su única declaración ante fiscalía. Y ahora, desde la cárcel y en conversación con T13, aseguró que su esposa, Patricia Henríquez, “no es la autora intelectual”.

Tras año y medio desde el suceso, ambos se mantienen en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Este caso se remonta al 26 de junio de 2022, cuando Pola Álvarez, la víctima, salió de su turno de trabajo en la Clínica Cordillera. Donde a sus afueras recibió un ataque de 11 apuñaladas por parte de un hombre que andaba en moto.

Según Hanson, ese día su objetivo era pedirle a Álvarez que terminara con el presunto acoso laboral contra Henríquez.

“Yo me presenté como el esposo de Patricia y ella me dijo que no tenía nada que hacer ahí y me empezó a insultar”, relató, lo que lo habría llevado a realizar el ataque.

Al ser consultado por los motivos de ello, apuntó a trastornos de salud mental. “Puede ser por el tema de descontrol de la ira, producto que yo también manejo un cuadro de depresión de larga data”, señaló.

De acuerdo a su relato, el día de los hechos llevaba un cuchillo consigo, debido a que “siempre porto un bastón retráctil, una pistola de gas, que tira gas pimienta, y un cuchillo de vez en cuando, para defensa personal”.

Además, dice estar arrepentido de lo que le hizo a Pola Álvarez. “Es obvio. Yo estoy arrepentido y, a lo mejor, el día de mañana tengo que ser tratado con algún trastorno de depresión y más encima, control de ira”, recalcó.

Las llamadas

Durante el día del ataque, Hanson recibió 12 llamadas de su pareja, según antecedentes del Ministerio Público, lo que sería una pista clave para el caso.

“No sabría decirle por qué recibí esos llamados”, respondió al ser consultado por ello. Según él, en las dos llamadas prolongadas que tuvieron, de 8 y 12 minutos, no hablaron de lo ocurrido. “Conversamos de cosas triviales, por ejemplo, que voy a hacer yo en el momento de ir a la feria”, indicó.

Asegurando que “Patricia Henríquez no tiene por ningún motivo saber el conocimiento de lo que hago yo y al mismo tiempo, ella tampoco es la autora intelectual en este caso”.

“Yo no recibo órdenes de mi esposa, más que nada, yo lo que hago es protegerla”, atribuyéndose toda la responsabilidad del homicidio frustrado.

Finalmente, puntualizó que si lo condenan estaría “conforme”. “Estaría tranquilo, puesto que no me siento preso. Me siento en vacaciones pagadas, como si estuviera en la playa”, concluyó.