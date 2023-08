Javier Raggio, quien fue baleado el 3 de agosto en el Metro Los Dominicos tras ser asaltado, relató cómo vivió la situación y reveló que la ayuda que recibió al interior de la estación no fue la que esperaba. “El primer auxilio que tuve no fue de contención ni nada, fue como ‘déjenlo ahí’, no sabían muy bien qué hacer”, señaló respecto a los guardias de seguridad.

El joven baleado en el Metro Los Dominicos, Javier Raggio, entregó su versión del asalto que lo dejó herido en la espalda por un balín de plomo, a comienzos de agosto.

Fue en entrevista con CHV Noticias Tarde que Raggio profundizó en el episodio que dejó a un joven de 15 años detenido y posteriormente en internación provisoria por los delitos de robo y homicidio frustrado.

La víctima aclaró que el asalto ocurrió afuera del metro. En ese momento, Javier le entregó su teléfono al agresor, quien procedió a golpearlo en reiteradas ocasiones para conseguir la contraseña del equipo. Sin embargo, sus intentos no dieron resultado y huyó al interior de la estación.

Javier decidió seguir a su victimario porque se dio cuenta de que era menor que él. Quería recuperar su teléfono. No obstante, sabía que necesitaba ayuda de guardias o de carabineros para capturarlo, así que bajó al metro, tomando cierta distancia para que el joven de 15 años no lo viera, aunque no sabía que este portaba un arma.

Asalto y disparos en el Metro Los Dominicos

“En el metro veo que están estos guardias de seguridad, lo agarro firme (al agresor) como por atrás para que no me hiciera nada de vuelta y le pido ayuda a los guardias. Se acerca uno, pero no realiza ninguna acción de protección, de sometimiento, de ganarle al delincuente”, recordó.

Fue en cosa de segundos, mientras se acercó el guardia, que Javier suelta al delincuente y este apunta con una pistola al encargado de seguridad. “Mi reacción en ese momento fue ‘no quiero ver cómo le disparan a alguien’ y lo agarro de nuevo, pensando en que a lo mejor se arrepentía, no sé, y él, sin miedo, sin nada, trata de dispararme 3 o 4 veces. Ya la cuarta le resulta y (me da) en la espalda”, señaló.

“Apenas recibí el disparo y (escucho) el sonido fuerte, caigo instantáneamente al piso y escucho gritos, gritos, gritos”, rememoró. Dijo que pidió ayuda, pero no fue lo que esperaba. “El primer auxilio que tuve no fue de contención ni nada, fue como ‘déjenlo ahí’, no sabían muy bien qué hacer”, reflexionó.

“No estaba ese protocolo de ‘persona herida’ en el metro. Yo siempre dije que no podía respirar, sentía que en el pecho algo tenía (…) ante esa preocupación seguí pidiendo ayuda y pedí que llamaran a la clínica, SAMU, lo que sea”, agregó.

Según comentó, fue recién cuando llegó Carabineros y el SAMU que recibió la ayuda que necesitaba.

Balín de plomo

El comandante de Carabineros, Gerardo Aravena, prefecto subrogante de la prefectura Santiago Andes, precisó que el arma utilizada contra Javier estaba adaptada para el disparo de un balín de plomo. Fue este el que causó la herida.

El mismo día del asalto (3 de agosto) se conoció que el victimario fue detenido en las cercanías de la estación. El 7 del mismo mes se desarrolló su formalización, donde se decretó la internación provisoria del adolescente. El plazo de investigación se fijó en 120 días a cargo de la Fiscalía Oriente.