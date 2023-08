Se realizó la quinta reunión de la Red de Observatorios de Delitos Violentos, en la que participan las 12 comunas que comprenden la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y que es financiada por el Gobierno Regional Metropolitano. La iniciativa busca generar políticas eficaces ante los principales problemas de seguridad que afectan a los vecinos del sector sur de la capital.

La cita fue realizada en la Municipalidad de Lo Espejo donde, por medio de diversos grupos de trabajo, se generaron compromisos de gestión para que sean dadas respuestas a varios problemas denunciados por vecinos por medio de una encuesta en la que participaron 128 personas de las comunas.

Los resultados fueron variables y abarcan desde el consumo y venta de drogas hasta violencia y expresiones de narco cultura.

Claudio Orrego, Gobernador de Santiago, enfatizó en que el delito no conoce de límites comunales y que por medio de esta iniciativa se busca combatir el delito y generar seguridad por medio de la coordinación de las instituciones.

“Una ciudad tonta es una ciudad donde todos funcionan de manera separada, cada uno tratando de resolver el problema por si mismo. Una ciudad inteligente es una ciudad en que nos juntamos, distintas instituciones. En este caso, la Fiscalía, la Delegación, la Subsecretaría”, afirmó Orrego.

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, destacó el trabajo que se está haciendo en medio de la red de observatorios donde se detectaron problemas comunes.

Además, añadió que en temas relacionados con la narco-cultura -como lo son los funerales narco y monumentos narco-, han tenido una activa participación para dar una señal de que no hay que permitir la proliferación de estos eventos.

El persecutor reconoció que en la zona sur hay una gran cantidad de homicidios, el que ha pasado a ser mayormente con armas de fuego, llegando a un 70% de los casos 2022, cifras que han bajado levemente este año, pero que dan cuenta del avance en el trabajo mancomunado.

“Si no buscamos una forma de solución real, vamos a tener que pedirle al Servicio Médico Legal que en lugar de una camioneta llegue un camión para recoger los cuerpos. Toda vez que se está causando el homicidio, es lo que también hay que atacar. En este caso el narcotráfico, el sicariato, los secuestros y todos los delitos llevan a terminar como homicidio”.

Otro tema importante enfatizado por el Jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur fue el fenómeno del secuestro, el cual señaló que ha ido en aumento en el último tiempo, pero no está solamente vinculado al narcotráfico, sino que también a la intervención de extranjeros en el secuestro y extorsión de otros extranjeros, el cual tiene factores distintos a investigar, ya que no es fácil poder vincularlos a un territorio en particular.