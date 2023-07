Mediante en un aviso en un diario, Catalina May busca al hombre que hace 20 años la atropelló en Las Condes. Ella reconoce que fue su responsabilidad y que solo busca reconstruir lo ocurrido.

La periodista Catalina May busca al conductor de un auto que, hace 20 años, la atropelló en las calles de Las Condes.

Fue a través de un aviso publicado en Las Últimas Noticias que la cocreadora del podcast “Las Raras” realizó el curioso llamado para tomar contacto con el otro protagonista de su historia.

“El 30 de octubre de 2003 me atropellaste en Colón con Domingo Bondi. Fue mi culpa. Casi muero. Después de 20 años quisiera hablar contigo”, decía el llamado.

May relató al citado medio que no recuerda mayores detalles del hecho y que ahora que se cumplen 20 años quiere reunirse con el conductor.

“No tengo recuerdos del atropello, no tengo nombres. Sé que fue un hombre joven, al parecer. Estoy tratando de encontrarlo, para poder reunirme con él y ver si podemos conversar”, dijo.

Agregó que “sería súper importante, por lo menos para mí, conversar con él y contarle mi experiencia en relación a este evento traumático que los dos compartimos”.

El atropello

Catalina May relató que el accidente se produjo la noche del 30 de octubre de 2003, cuando ella bajó de un auto para dirigirse a su hogar, luego de una junta con amigos.

“Nos dio el rojo, me bajé y comencé a cruzar Colón. No alcancé a llegar al otro lado y me atropelló un auto”, relató.

Asimismo, comentó que “hay como bastante coincidencia en las personas que estuvieron ahí que yo crucé mal, como que me bajé a último minuto y que cuando empecé a cruzar cambió la luz y crucé como corriendo”.

A raíz del atropello, donde el conductor sí prestó ayuda e incluso entregó los datos de su seguro obligatorio.

“Estuve grave tres semanas, en el Hospital Salvador y en la Clínica Alemana. Estuve en la UCI y me operaron. Me pusieron unos pernos en el tobillo y también me hicieron una extracción de un hematoma en la cabeza”, relató.

Por qué lo busca

La periodista explicó al mencionado diario que “no tengo tantos recuerdos y eso es parte de lo que me motiva en esta búsqueda. El accidente fue bien fuerte, me pegué en la cabeza, entonces sufrí un TEC y eso hace que no tenga memoria. Tengo una amnesia desde varias semanas antes del accidente hasta un tiempo después. Hago esto para tratar de reconstruir esta historia”.

“Las personas dicen que lo vieron muy afligido. Después, cuando yo estaba hospitalizada, un familiar de él se acercó a mi mamá y le dio los datos para que cobráramos el SOAP, el seguro obligatorio. Eso nosotros siempre lo hemos agradecido, lo hemos encontrado muy correcto. Yo también desistí de presentar cargo contra él. Entonces siento que esos son buenos antecedentes de nuestra relación de hace 20 años, como que nos pueden acercar a que él confíe en mí para juntarnos a conversar”, añadió.

Añadió que “espero que para él pueda ser como un alivio de alguna forma saber que estoy bien”.