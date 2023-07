El popularmente conocido como “edificio maldito”, ubicado en el centro de Santiago, específicamente en calle Huérfanos 140, ha estado inmerso en diferentes polémicas. Esto, debido a las múltiples muertes que se han producido en el lugar.

Recordemos algunos de los crímenes que se han registrado en dicho lugar. Sin ir muy lejos, el último fue un acribillamiento a un ciudadano venezolano mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento.

Hecho que se sumó a otros más, como el desmembramiento de una joven en manos de su pareja, en 2016, o el suicidio de un niño de 13 años, que se lanzó por una terraza. Además de otros cuantos homicidios que han sucedido en el denominado “edificio maldito”.

Uno de los inversionistas inmobiliarios que posee departamentos en el edificio “Gran Santiago”, Miguel Jiménez, al llegar en 2016 se convirtió en el presidente del comité administrativo del edificio.

Y es a partir de ello que, según mencionó, lo acusan de malas gestiones, responsabilizándolo de las muertes que han hecho conocido a dicho edificio. Acusaciones que aseguró que son falsas, apuntando a una mala intención por parte de los otros miembros del comité, con quienes, justamente, se encuentra en juicio.

El tormento de Miguel

El empresario detalló que estas situaciones han dañado su salud mental y emocional, como también lo de su familia. “Traté de suicidarme, caí en una depresión que aún estoy tratando, mi familia también está mal, mi esposa está con una grave depresión y mis hijos viven con el miedo que nos pase algo, que a mí me pase algo”, reveló.

“Siempre he tenido convicciones y el capital humano que más tengo es la fuerza, porque vengo de menos a más, no nací en una cuna de oro y eso me ha dado la fuerza, porque desde mi niñez que lucho y que he vivido episodios fuertes, pero nunca algo tan duro como esto, que no solo me ha marcado a mí, también a mis seres queridos y eso me duele”, reflexionó el empresario.

El empresario inmobiliario indicó que, a su parecer, la razón por la cual este edificio se convirtió en lo que es. “Este edificio está politizado, por eso llegó a ser tan noticioso. Acá vive gente importante, al frente están los juzgados civiles, este es uno de los edificios más importantes y grandes de Santiago y por eso las muertes se convirtieron en noticia”, aseveró.

Sin embargo, Jiménez no quiere dejar el edificio, con la motivación de que quiere hacer justicia y demostrar su inocencia. “No me quise ir de este edificio porque quiero hacer justicia, porque quiero que todo se aclare y no tengo que arrancar de un lugar que quiero y que no hice nada, la gente es testigo“, aseguró.

Pero a pesar de todo, reforzó que “la industria inmobiliaria ve con buenos ojos este inmueble, pues ha sido sinónimo, por estos días, como herramienta de inversión con una ocupación de un 100% y una buena rentabilidad“, además de su ubicación central.