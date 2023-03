El seremi de Salud de la región Metropolitana, Gonzalo Soto, prohibió el funcionamiento de un supermercado “China Mart” durante la jornada del martes, el cual estaba ubicado en la comuna de Estación Central, por incumplimientos en la normativa sanitaria.

De acuerdo a la autoridades, los productos, que eran origen chino, no contaban con autorización de comercialización, el etiquetado correspondiente ni evaluación de su composición nutricional.

Pero este miércoles se conocieron nuevos antecedentes sobre el cierre de este local, luego que el seremi Gonzalo Soto revelara que mantenían alimentos que no respetaban la ley de etiquetados y que incluso vendían carne de tortuga.

En entrevista con Meganoticias, Soto comentó que habían alimentos congelados sin ningún tipo de información nutricional o productos con etiquetados en chino, por lo que no se podía conocer su composición.



“Hay venta de alimentos como este, un pato que está congelado y que no cuenta con ningún tipo de información nutricional (…) Hay mucha venta de alimentos que no tienen el etiquetado en español. No hay información de los componentes nutricionales, porque están en chino y no se está cumpliendo con la ley de etiquetado”, señaló.

“Hay un incumplimiento grave. Es por eso que decretamos la prohibición del funcionamiento de este supermercado. También se expone a multas que pueden llegar hasta 60 millones de pesos”, añadió el seremi.

Pero no sólo en carnes se evidenció errores en la información nutricional, sino también en comida para niños, que tampoco tenían un etiquetado acorde a la ley.

“Hay incumplimientos graves respecto a la venta de alimentos para niños: dulces, bebidas y golosinas, que no están en español, no sabemos nada de sus componentes y tampoco está la advertencia de parámetros críticos”, aseguró Soto.

“Puede haber productos que pueden generar una reacción alérgica y no lo sabemos. Puede haber productos que pueden tener un efecto farmacológico y tampoco lo sabemos, o que pueden tener alguna sustancia prohibida en nuestro país”, agregó la autoridad sanitaria.

A la fecha, la Seremi de Salud RM ha realizado 332 fiscalizaciones a diversas instalaciones por rotulación de los alimentos y se han iniciado 279 sumarios sanitarios.