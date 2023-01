Una lamentable hecho vició un hombre en Pudahuel, región Metropolitana, a quien delincuentes le robaron su automóvil, el cual en su interior tenía los medicamentos para tratar el cáncer de su esposa.

De acuerdo a lo informado por CHV Noticias, el hecho ocurrió la noche del pasado domingo cuando los afectados regresaban a su hogar, instante en el que el afectado -cuando revisaba las luces de su vehículo- fue abordado por dos delincuentes armados que segundos antes habían descendido de un auto.

Ismael Rojas, víctima del robo, señaló que “lamentablemente, el vehículo lo dejé andando con la puerta abierta. Entonces, netamente se aprovecharon de las circunstancias y la oportunidad”.

“Se bajó el copiloto con el arma en mano y me amenaza de muerte que deje las llaves puestas, sino me iba a pegar un balazo. Así que ante lo que me dijo este muchacho, que no tenía más de 15 o 16 años, me tiré hacia atrás y le grité a mi esposa para que se escondiera y llamara a Carabineros”, agregó.

Continuando con su relato, Ismael acotó que escapó del lugar, ya que pensó que le iban a disparar, manifestando que “el muchacho tomó el vehículo, lo chocó adelante porque tengo un fierro de protección para que no lo pasen a llevar, chocó contra el fierro, se tiró marcha atrás y después aceleró a toda velocidad. Pasó por el costado de nosotros casi atropellándonos”.

Luego de presentar la denuncia respectiva ante la Policía de Investigaciones, el afectado explicó la importancia del vehículo que les fue robado en Pudahuel, ya que además de que en su interior estaban medicamentos para tratar el cáncer de su esposa -cuyo valor bordea el medio millón de pesos- y documentos referidos el tratamiento, el móvil en fundamental al momento de atender cualquier emergencia relacionada con dicha enfermedad.

Al respecto, manifestó que “mi señora siempre anda portando una cartera con toda la documentación de su enfermedad. Nosotros la estamos tratando en el Hospital San Juan de Dios y ahí tenía toda la documentación, desde la fecha en que se comunicó que tenía leucemia hasta lo último que fue la semana pasada, en la que tuvimos que ir a transfunsión y a quimioterapia”.

“Ahí andaba trayendo toda la información en un cuadernito, así que se llevaron todos los medicamentos que ella ocupa y los cuales se compran también“, expuso, agregando además que “mi señora tiene un mínimo de defensas y en cualquier momento un bicho la puede matar, esa es la verdad de las cosas”.

En esa línea, Ismael explicó que “para mí lo material es importante, pero no tan importante como la vida o perder un familiar”.

No obstante lo vivido, las víctimas del robo acusaron que están siendo extorsionados por los delincuentes, quienes les están pidiendo una suma de 450 mil pesos para recuperar el automóvil.

“Me dieron solo el número de motor y coincidía con el mío”, aseveró Ismael, mientras que la Fiscalía decretó las diligencias para dar con el móvil sustraído.