La madrugada de este martes, una veintena de apoderados pernoctaron a las afueras de colegios de la capital para conseguir un cupo para matricular a sus hijos en colegios cercanos a sus domicilios.

En este marco, una pareja realizaba la fila a las afueras del Colegio María Inmaculada de Providencia, momentos en que el padre se encontraba en su automóvil, sufrió una encerrona por parte de desconocidos.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Felipe Urrutia, relató lo que vivió, y contó que a pesar de lo que pasó, logró matricular a su hija a segundo básico.

“Estaba al interior del auto cuando fui abordado por 4 individuos con pistolas, abrieron mi auto, me sacaron, me robaron todas mis cosas. Cooperé, les entregué las llaves del auto y arrancaron por Bellavista hacia el poniente”, dijo la víctima.

En esta línea, el afectado lamentó la situación y dijo que en el lugar, y a pesar de que había una veintena de personas sola en la madrugada, no había seguridad.

Cabe destacar que este proceso ocurre luego de que los postulantes seleccionan los colegios en los que quedaron, por lo que naturalmente quedan cupos libres.

“Si no hubiese colaborado, no me hubieses estado haciendo esta entrevista”, manifestó.

En paralelo a lo que ocurrió, Urrutia dijo que “con respecto al colegio, logramos acceder a uno de los cupos para segundo básico, nuestra hija va a poder entrar“.

El automóvil robado, aún no ha sido encontrado por parte de las policías (PPRL60, Mazda CX5, 2021).

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez