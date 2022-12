El Segundo Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación, EtMday Santiago 2022, que se desarrollará este jueves 15 y viernes 16 de diciembre, busca conectar al mundo del emprendimiento con el mundo corporativo.

Las actividades se desarrollarán entre 10:00 y 20:00 horas en el Parque Bicentenario de Vitacura, con dinámicas de networking como el Car Pitch, Charlas y paneles con más de 130 expositores, talleres prácticos, ruedas de contactos, asesorías, mentorías 1 a 1, y stands de startups. Es completamente gratuita, inscribiéndose en etmday.org.

El EtMday es el encuentro más grande del mundo del emprendimiento y la innovación que se realiza en Chile, con el objetivo conectar a los emprendedores y startups de todos los niveles con empresas, inversionistas, líderes corporativos y empresarios más reconocidos del país, para generar nuevas y mejores oportunidades de negocios.

Para esta edición se espera a más de 15 mil asistentes del ecosistema.

Charlas y actividades destacadas

Destacan la ceremonia de inauguración y premiación a los emprendedores del año de Emprende tu Mente, y las charlas de Joe Roberts, fundador de School of Rock, y Karim Pichara, cofundador de Not Co.

Las 25 actividades y charlas en el escenario principal serán animadas por figuras como José Maza, astrónomo y Premio Nacional en Ciencias.

Habrá 10 ruedas de contactos con temáticas como: internacionalización, Salud y Bienestar, Retail e Ecommerce, Economía Circular + Sostenibilidad, Minería, Fintech, Foodtech/Agricultura, además de Transporte y Logística.

Informaciones prácticas

Hay dos accesos al Etmday, ambos por Avenida Bicentenario (poniente y oriente), donde habrá puntos de acreditación. Se recomienda acreditarse previamente en etmday.org

Habrá un patio de comidas, con cinco foodtracks con ofertas gastronómicas. También habrá zonas de sombra, servicios higiénicos, atención de primeros auxilios y puntos limpios en toda la explanada del Parque Bicentenario de Vitacura.