Al menos 10 estudiantes habrían sido los protagonistas de una brutal agresión en contra de un alumno de Segundo Medio del Liceo de Aplicación, por lo que la madre de la víctima denunció la situación a las autoridades y aseguró que el establecimiento no le prestó una oportuna ayuda.

Un adolescente de Segundo Medio fue agredido por 10 estudiantes del Liceo de Aplicación el pasado viernes.

Así lo denuncio la madre de la víctima de la agresión a CHV, el cual se dio en medio de actividades recreativas, las que terminaron de manera violenta.

La mujer denunció la golpiza ante la Policía de Investigaciones (PDI), quienes están indagando y recopilando más antecedentes para dar con los presuntos responsables, así como también la Dirección de Educación Municipal.

“El día viernes recibimos una llamada de mi hijo y era el inspector. Nos empezó a contar que mi hijo se había enfrascado en una pelea con otros estudiantes y que si le daba permiso para que lo sacara del establecimiento”, manifestó la madre.

Según su relato, el inspector no le comentó específicamente que su hijo había sido atacado y golpeado brutalmente por unos compañeros de otro curso.

“Ignacio estuvo a punto de morir dentro del Liceo a mano de unos cobardes, lo golpearon con patadas y combos. Él me contó que intentó aferrarse de una baranda en el segundo piso porque lo querían empujar”, acusó la mujer.

En tanto, la denunciante aseguró que “a él lo amenazaron de muerte para hoy, y desde las 8:00 de la mañana, el grupo lo estuvo buscando sala por sala para golpearlo“.

¿Qué ocurrió?

El agredido le contó a su madre que iba caminando con un amigo por el patio del colegio cuando, de un momento a otro, un grupo de personas que se encontraba en el segundo piso, les tiraron globos de bombas de agua, y una de ellas llegó al celular de la víctima.

Tras esto, él los encaró, y presuntamente los agresores tomaron su celular y lo botaron al piso, situación que desencadenó una pelea entre el grupo y el estudiante.

“Mi hijo no les debe nada, mi hijo no les hizo nada como para que ustedes lo golpean (…) nunca voy a entender por qué ellos quisieron quitarle la vida a mi hijo”, finalizó la denunciante e indicó que el establecimiento no se contactó con ella tras el incidente.