La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a sus dichos respecto de la labor de la Contraloría al fiscalizar la prescindencia de autoridades en la campaña por el plebiscito de salida.

La militante DC declaró al canal de YouTube Caco TV que “me restringe mi libertad de expresión, el contralor. Yo creo que de verdad está rallando la papa”.

“En resumen, contralor, pare el hueveo”, dijo en el entrevistador. “Pare el hueveo”, respondió la alcaldesa.

Todo esto luego que la Contraloría declarara improcedente su actuar en el evento “La Pintana Aprueba” y determinara que tuiteó sobre el Apruebo en horario laboral.

En conversación con Mega, Pizarro aclaró que no se refería al contralor Jorge Bermúdez, sino al contralor regional René Morales, quien firmó el dictamen en su contra.

“No me refiero al contralor Bermúdez, sino a la Primera Contraloría que dirige el señor Morales, el contralor Morales de la Primera Contraloría”, dijo.

Junto con ello, se defendió señalando que el programa donde emitió las declaraciones es “sarcástico, en tono de parodia, en tono de humor negro”.

Asimismo, señaló que “en términos coloquiales, yo dije esa palabra. Sin embargo, aquí la ultraderecha a nuestro presidente ha escogido apelativos mucho más graves, como decirle ‘merluzo’, como decir ‘mamarracho’, siendo que también es una autoridad”.

“Creo que aquí porque lo dice una mujer hoy día nos asombramos, pero coloquialmente lo dije, sí, no me arrepiento de nada”, agregó.

“La Contraloría no es Dios”

A juicio de la alcaldesa, “me parece que es inconstitucional que me restrinjan mi libertad de expresión en horario libre”, por lo que anunció un recurso de protección en caso de que Contraloría no contesta su requerimiento.

“(Contraloría) advierte que no me debo poner cerca de una bandera del Apruebo, siendo que eso es inconstitucional. Creo que la Contraloría no es Dios y creo que en ese sentido si no me contestan voy a ir con recurso de protección ante la Corte de Apelaciones”, expresó.