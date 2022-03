"Lo que hicieron fue proteger al victimario, y no a la víctima que es mi hija", manifestaron los padres de una menor de edad que denunció haber sido abusada por un compañero de colegio en Providencia. Tras esto, se acusó al colegio de no haber actuado en el resguardo de la joven.

Un apoderado del Colegio Wexford de Providencia denunció a través de redes sociales que el establecimiento le habría ocultado información luego de que su hija acusara haber sido abusada sexualmente.

En conversación con BioBioChile, los padres de la menor de 13 años relataron la situación que los ha afectado, en donde también acusan que el recinto educacional no ha apoyado ni resguardado a la menor.

La semana pasada, y en una primera instancia, la joven le contó a su mamá que había sido acosada por un compañero, y que él también habría hecho lo mismo con otro alumno del colegio.

“Estábamos indignados, así que fuimos al colegio… pero también fue el abusador. Como mi hija estaba enrabiada, le escribió por WhatsApp, y este niño sabiendo lo que venía, mostró la evidencia como que estaba siendo víctima de bullying”, comentaron sus padres.

Tras este episodio, la estudiante fue llevada a rectoría, en donde finalmente contó que realmente había sido víctima de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros. “Como padres, el colegio no nos contactó, y también le dijeron que la iban a suspender porque no le creían. Llegó a la casa, le contó a su mamá todo, y fuimos al colegio”, aseguró su padre.

En la misma línea, dijo que “ahí nos confesaron que habían otras denuncias, pero que ellos no se podían hacer parte si los padres no denunciaban. El martes fuimos a la PDI e hicimos la denuncia”.

Su madre indicó que ante la acusación, el colegio “no tuvo reacción (…) Le dijeron a mi hija que tenía que acostumbrarse a ver a su abusador, que no hiciera trabajos con él… y que a final era su culpa“.

Los padres de la menor decidieron hacer pública la acusación y seguir el conducto regular establecido, ya que no vieron acciones por parte del colegio. “Lo que hicieron fue proteger al victimario, y no a la víctima que es mi hija”, subrayaron.

Respuesta del colegio

A través de un comunicado desde el colegio de Providencia, aseguraron que “nosotros no encubrimos ni encubriremos situaciones de este tipo. Al tomar conocimiento de la situación activamos los protocolos de la debida forma, resguardando la integridad e identidad de las víctimas, indicando a las familias dónde concurrir y recordándoles nuestra obligación de actuar como garantes de derechos en el caso de que ellos no tomaran acciones”.

Es por lo anterior que informaron a los padres y víctima afectada sobre una reunión durante la próxima semana para tomar acciones que apoyen la situación de forma integral.

Sin embargo la madre de la menor comentó que “esas respuestas no me la han dado como adulto, toda la violencia sigue siendo hacia mi hija”. En sumatoria a la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Ñuñoa por delitos sexuales, los padres fueron contactados por la Superintendencia de Educación y no han descartado el tener que tomar acciones legales para resolver la situación.