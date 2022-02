En el último tiempo, las autoridades de la región Metropolitana han puesto la mirada en la denominada toma más grande de la capital, la que se encuentra Cerrillos.

Según lo indicó el municipio, la toma llamada “Nuevo Amanecer” está ubicada a un costado de la Ruta 68, y el terreno está ocupado por al menos 10 mil habitantes que incluso construyeron casas de concreto.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, la alcaldesa de la comuna de Cerrillos, Lorena Facuse, se refirió a la zona que se encuentra habitada desde principios del 2020.

“Al principio era un grupo pequeño y no se hizo algo para contenerlo. Una autoridad intervino, pero hubo gente que vendió los terrenos sin ser los propietarios“, relató.

Además, en la instancia agregó que “gente inescrupulosa se tomó el terreno y lo vendían a extranjeros (…) Los sectores no están urbanizados porque eso era un basural“.

En la misma línea, la alcaldesa explicó que en un principio el terreno tuvo que haber estado cercado y cerrado, sin embargo, se encontraba prácticamente abandonado.

“Esto es algo que también tiene responsabilidad las empresas (…) Cuando llegamos al mandado dijimos que esto es una realidad que teníamos que asumir (…) El campamento tiene construcción sólida, y esto también se suma a la 0% política antinmigración que tiene el gobierno”, aseguró Facuse.

También la jefa comunal dijo que “en menos de 15 años no se va a erradicar (…) Esta es una miniciudad, hay almacenes. No tienen luz, ellos se cuelgan de la población Oreste Plath, sigue así y Enel puso una instalación provisoria para que las personas no tengas problemas de incendios”.

