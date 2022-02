En un video quedó registrado el actuar de un delincuente que a plena luz del día se robó una camioneta que estaba estacionada frente a una casa en Puente Alto, en la región Metropolitana.

A través de un ventana, una vecina captó en fotografías y un video a un hombre que se acerca a la camioneta Nissan STRAIL 2021 de color rojo titanio, abre la puerta del conductor, lo hace andar y huye del lugar.

El hombre llegó al igual en un Ford, vehículo que una vez concretado el hurto, lo escoltó en su huida hacia Vicuña Mackenna.

La situación se produjo a las 13:00 horas en calle El Labrador 0741, esquina El Agricultor, de Villa Los Prados 2 y afectó a la camioneta de Patente RC CL 11.

Mónica, la víctima del atraco, relató a Radio Bío Bío que “todo fue en cuestión de segundo que abrió la puerta. Eso es muy extraño porque funciona con botón mi camioneta, no es fácil abrirla”.

“Se llevaron mi camioneta y estos señores se fueron en el auto negro a continuación, escoltándolo por así decirlo y salieron a Vicuña Mackenna”, agregó.

La dueña del vehículo aseguró que cada vez se está volviendo más habitual este tipo de robos. Es más, según recordó, hace tres meses le rompieron la puerta de atrás del lado derecho, lo que fue reparado por el seguro.

“Gracias a Dios, porque debo que dar gracias a Dios, que no se vio involucrado nadie más. Ni yo me pude dar cuenta ni mi vecina se puso en peligro. Mis niños estaban al lado”, relató la mujer, quien informó que le aparece insólito tener que estar agradeciendo que no le pasara nada.

Asimismo pidió que las personas responsables de la seguridad se hagan cargo de lo que está ocurriendo en el país, respecto a la delincuencia en las calles.

Radio Bío Bío contactó a la persona que aparece como propietaria del Ford (Patente GK RH 94) que los delincuentes utilizaron para concretar el robo, quien aseguró que lo vendió hace unos meses y se hizo la transferencia.