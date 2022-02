En el marco de la baja cantidad de exámenes PCR disponibles para testeo de la población, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, precisó que durante esta semana no les han llegado test de este tipo.

Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, se refirió a la baja cantidad de exámenes PCR entregados por el Gobierno para testeo de la población, indicando que en el caso de su comuna “para esta semana no ha llegado nada”.

En conversación con Podría Ser Peor, Astudillo agregó que “hay rumores por ahí, que no me quiero hacer cargo, pero dicen que tampoco para la próxima semana tendríamos más exámenes”, por lo que han optado por la vía propia para abastecerse de test de antígenos y así no abandonar la trazabilidad.

Además, el líder comunal afirmó que “nosotros el día martes pasado solicitamos, como lo hacemos habitualmente, dos mil kits para toma de examen PCR y no se nos entregó ningún kit, se nos entregó cero”.

“Para hacer el test de antígenos solicitamos mil, y se nos entregó trescientas unidades, entonces no entendemos bien por qué bajó sustancialmente la entrega de estos kits”, manifestó la máxima autoridad comunal.

Ante ello, el alcalde Astudillo relató que el actual panorama ha repercutido en que “hemos tenido que disminuir los testeos (…) Teníamos dos puntos diariamente en nuestra comuna, con capacidad de realizar cien toma de muestra PCR por cada operativo. El día de hoy, tuvimos que disminuir a un operativo”.

“No entendemos por qué el Ministerio dice que no hay quiebre de stock, sin embargo, nos disminuyen la entrega de estos materiales que son tan necesarios en estos momentos”, expresó la autoridad sobre la falta de exámenes PCR en Pedro Aguirre Cerda.

Consultado sobre las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, respecto a que habían alcaldes que le querían “hacer la vida imposible”, Luis Astudillo apuntó que “yo soy propositivo, estoy disponible para poder colaborar con mis equipos de salud para poder enfrentar la pandemia”.

“Nosotros no podemos dejar a nuestra gente al desamparo. Hemos estado adquiriendo exámenes de antígenos, para poder tomar estas muestras a las personas que requieren hacerse este examen”, indicó el alcalde, afirmando que -en primera instancia- comprarán dos mil kits de este tipo, sentenciando que “queremos tener una mejor coordinación con el Ministerio (de Salud)”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: