Un joven médico de 31 años se autodiagnosticó leucemia luego de presentar síntomas y realizarse diferentes exámenes. Esto lo llevó a contar su historia por Instagram, como también buscar donantes.

Para Claudio, la única posibilidad de sobrevivir a la leucemia mieloide aguda con que fue diagnosticado, es un trasplante de células madre sanguíneas.

Desde que se enteró, creó una cuenta de Instagram para incentivar el registro de potenciales donantes, aclarar dudas y motivar a sus seguidores a darle una nueva oportunidad de vida a él y los cientos de personas que lo necesitan.

Durante dos semanas, Claudio sintió muchos mareos y sensibilidad a la luz. Descartó que fuese vértigo y otras enfermedades.

Sin embargo, después de encontrar una herida en su boca y un cuadro de fiebre, pensó que se trataba de una infección. Se realizó un hemograma y al ver los resultados, supo inmediatamente que se trataba de una leucemia.

“Fue extraño ser parte de mi propio diagnóstico. Fue súper chocante, pero al menos me dio el alivio de saber que lo estaba descubriendo muy a tiempo. Siempre me caracterizado por enfrentar todo positivamente. No saco nada con sentir lástima por mí, tenía que salir adelante”, comenta Claudio.

Luego de pasar por quimioterapia, le comunicaron que su única opción de sobrevivir era un trasplante de células madre sanguíneas.

Fue así que creó el perfil de Instagram @todos_por_claus que busca incentivar el registro de potenciales donantes; aquí Claudio comparte parte de su viaje, aclara dudas y motiva a sus seguidores a darle una nueva oportunidad de vida a él y los cientos de pacientes que lo necesitan.

“Empecé a informarme sobre DKMS, el registro y la posibilidad de ayudar a alguien en cualquier parte del mundo. Me di cuenta que la gente no sabe, que es difícil explicar con terminología no médica y cuesta aterrizar los términos para explicar de manera simple”, afirma.

¿Cómo ayudar?

La compatibilidad está ligada al origen étnico de las personas. Esto quiere decir que, mientras más personas de origen latino se encuentren registradas, mayores serán las probabilidades de que los pacientes de nuestra región encuentren un donante compatible. Registrarse como potencial donante es muy simple, no tiene costo y puede hacerse desde la casa.