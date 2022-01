Ráfagas de disparos y fuegos artificiales interrumpieron el sueño de los vecinos de la población Paula Jara Quemada de El Bosque, por el funeral de los primos asesinados el fin de semana pasada.

Fue un auditor de Radio Bío Bío quien llamó a El Trasnoche para contar la situación, donde de fondo se escuchaban los tiros que se percutaban en el sector.

Según relató el vecino de El Bosque, en las cercanías hay un retén de Carabineros. Sin embargo, dijo que no había presencia policial en el sector.

Esto fue desmentido por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien aseguró que “presencia policial sí existe en la zona”.

Durante la mañana de este miércoles, el secretario de Estado señaló que en las últimas horas se habían realizado 30 controles de identidad y más de 20 vehiculares, con el saldo de un detenido.

“Por supuesto que existe un protocolo en este tipo de funerales, y ese protocolo se está cumpliendo”, señaló.

Alcalde lo criticó

El alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga, conversó con el Expreso Bío Bío y criticó a Delgado. Dijo que “el ministro no nos ha llamado a la comuna, no me ha llamado para saber la situación de los vecinos”.

“El ministro Delgado fue alcalde, él sabe lo que significa estar en nuestro puesto, cuando tenemos recursos escasos. Hemos hecho lo posible… pero no es suficiente”, agregó.

Sobre la presencia policial, Zúñiga explicó que en el momento en que hubo disparos no había presencia policial debido a que los uniformados cambiaron de turno.

“Hablé en el momento con el mayor de Carabineros y él me dice que se produjo en un espacio de tiempo donde hubo relevo, cambio de turno”, aseveró.

Investigación avanza

El director de la PDI, Sergio Muñoz, señaló que la investigación por el homicidio de los primos sigue avanzando y señaló que está “muy adelantada”.

“Tenemos identificadas personas que en un futuro muy próximo podrían estar siendo detenidas”, declaró a los medios.