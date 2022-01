La Municipalidad de Providencia informó este domingo que, tras realizarse un examen de PCR, la alcaldesa Evelyn Matthei, dio positivo de Covid-19, por lo que permanecerá en su hogar para realizar su cuarentena.

La alcaldesa se encuentra en buen estado de salud, por lo que seguirá ejerciendo su trabajo de manera telemática.

En caso que presente alguna molestia o síntoma, dejará temporalmente sus funciones y será reemplazado por un alcalde subrogante.

Desde su casa, la alcaldesa Evelyn Matthei aseguró que “este sábado me informaron que mi examen de PCR salió positivo, por lo que estaré en aislamiento 11 días. Afortunadamente, al contar con mi esquema completo de vacunación, no he tenido malestares, por lo que seguiré ejerciendo mi rol de alcaldesa, pero de manera online”.

“La variante Omicrón es muy contagiosa, por lo que invito a todos los vecinos a inocularse contra el Covid. A partir de mañana, en Providencia tendremos 5 puntos destinados para la vacunación de la 1°, 2°, 3° y 4° dosis”, agregó la alcaldesa.

“Esta pandemia sólo la podremos superar con el compromiso y responsabilidad de todos, por lo que los invito a redoblar los esfuerzos en el autocuidado”, subrayó.