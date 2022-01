La tarde de este viernes fue detenido Marcelo Medel Soto, tras ser acusado del delito de amenazas en contra de un vecino de Quilicura,a quien habría insultado y amedrentado mientras portaba un arma de fuego

De acuerdo al denunciante, Medel Soto apareció en el ingreso de su vivienda de forma sorpresiva, insultándolo, por lo cual lo expulsó del lugar, pero el victimario volvió minutos después.

“Me siguió insultando y gritando, y apareció a los dos o tres minutos con un arma de fuego. Por el susto de los vecinos de verlo con un arma de fuego, todos salen a decir que no es la primera vez y me comentan que la persona sufre de consumo de alcohol y droga”, indicó la víctima, agregando que no conocía al agresor.

Tras denunciar ante Carabineros, Medel Soto fue detenido y llevado a la 49 comisaría de Quilicura, donde permanece retenido a la espera del control de detención, y se espera que en las próximas horas sea formalizado por el delito de amenazas.

De momento, otros miembros de la familia Medel no han dado declaraciones respecto a lo ocurrido.