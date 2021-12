La Superintendencia de Salud reabrió un sumario en contra de la Clínica Las Condes, por la denuncia de un médico, que acusó al centro de salud de entregar un tratamiento oncológico con medicamentos genéricos tras someterse a una quimioterapia.

La información fue publicada este lunes por diario La Tercera, donde se indica que el médico, Mario Montoya, presentó el 18 de agosto de 2021 un recurso de protección contra CLC e Isapre Más Vida, y esta semana reveló que la Superintendencia de Salud reabrió el sumario contra el centro de salud por este caso.

Anteriormente, la Superintendencia había sostenido por este caso que “no se evidencia que haya existido una eventual vulneración de los derechos del paciente”, pero en una nueva resolución, se informó la reapertura del sumario.

“En cuanto al contenido mismo la resolución recurrida, lo cierto es que en ella se evidencian ciertas imprecisiones que no se condicen con lo que el artículo 41 de la citada Ley N°19.880 establece como contenido de la resolución final de un procedimiento administrativo, ya que se limitó a declarar el término de la fiscalización sin emitir un pronunciamiento definitivo sobre la denuncia que le dio origen, y si bien señaló que el informe de la fiscalización se entendía como parte integrante, ello no implica un pronunciamiento formal de lo investigado, como lo exige la citada norma legal para su debida fundamentación”, indica la resolución número 4237.

En el detalle, la Superintendencia entregó 3 argumentos para reabrir el sumario: no se realizó una fiscalización presencial con inspección al personal, no se tomó declaración al paciente y al médico tratante, y por último no se realizaron algunas diligencias.

Este caso se originó en julio de 2021, cuando pacientes denunciaron que les suministraban medicamentos genéricos para el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, pese a que originalmente pagaron por remedios originales, un caso por el cual la CLC aún no ha emitido alguna declaración oficial.