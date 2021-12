Aguas Andinas informó que se declaró en Alerta Temprana Preventiva en la región Metropolitana, como consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en la Cordillera, ocasionando turbiedades en el caudal del río Maipo desde el cual se abastece parte importante de la ciudad.

La compañía agregó que en estos momentos el suministro de agua potable hacia los hogares se mantiene operando con normalidad y que debido a los efectos derivados de la ola de calor, ha activado su plan de continuidad operacional para reforzar la producción de sus plantas de agua potable.

De este modo, la principal sanitaria del país ha recurrido a la infraestructura de reserva que ha desplegado en el marco de su plan de resiliencia en los últimos años para velar por la continuidad en el suministro.

En este escenario, se hace un llamado a consumir con responsabilidad y conciencia, sobre todo porque la situación de alta turbiedad en los caudales se da en una de las jornadas de mayor consumo del año, adportas de Navidad. Por ello, es relevante que la ciudadanía:

• Suspenda el riego durante el día

• No lave autos

• No abra grifos

• Diversifique las actividades domésticas, especialmente, para no concentrarlas en el horario de mayor consumo que se da entre las 16:00 y las 21:00 horas.