Un ciclista denunció haber sido aplastado por el chofer de un bus particular en Maipú, en un hecho ocurrido el pasado lunes en avenida Pajaritos. La empresa del servicio de transporte anunció una indagatoria para determinar si el trabajador seguirá trabajando para ellos.

Impacto provocó un episodio que afectó a un ciclista en Maipú, luego que fuese aplastado por el conductor de un bus particular, quien lo aprisionó contra un móvil del Transantiago.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre en la avenida Pajaritos, arteria por donde Bastián Órdenes circulaba en su bicicleta.

En medio del trayecto, se generó un problema con el conductor de un bus particular. Según Órdenes, el individuo le tiró la máquina encima.

Lo ocurrido generó la molestia del ciclista, quien se acercó a la ventana del chofer para increparlo, momento en que fue aplastado contra un bus RED que estaba en la otra pista.

Todo quedó grabado en un video.

“Estuve como un minuto aplastado contra la micro y el tipo nada. Si no es por la gente que me salvó la vida, me hubiese matado”, dijo el ciclista a Chilevisión/CNN Chile.

Mediante un comunicado, la empresa de transportes a la que pertenece el chofer –Corditur– lamentó lo ocurrido e invitó al ciclista a contactarlos “para analizar alguna medida correctiva y eventualmente reparatoria”, ya que no han podido hablar con él.

Agregaron que todo ocurrió cuando realizaban servicios para un tercero que no tiene responsabilidad en lo ocurrido y que realizarán una investigación para determinar la continuidad del chofer en la empresa.