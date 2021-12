El Viejito Pascuero está teletrabajando esta Navidad y como en el Polo Norte no llega muy bien la señal de internet, es posible que muchas cartas no lleguen. Es por esto que Open Plaza no quiso dejar de lado la magia de la Navidad y creó “El Llamado a Santa”.

¿De qué se trata esta particular iniciativa?

Entre el 10 al 23 de diciembre, en la Plaza Central de Open Kennedy, encontrarás cabinas telefónicas mágicas. Y es que en ella los niños y niñas podrán llamar al 940 400 220 para conversar con uno de los muchos ayudantes del Viejito Pascuero que estarán atentos a escuchar sus deseos para esta Navidad.

Además de eso, a los más pequeños de la casa que asistan a Open Kennedy y hagan el llamado a Santa desde las cabinas telefónicas, se les entregará una tarjeta de Chuck E. Cheese’s cargada con cinco juegos y recargable.

“En Open Plaza estamos contentos de realizar esta iniciativa en la que podrán compartir los niños en compañía de sus padres. Queremos llenar de espíritu navideño nuestro centro comercial y funcionar, además, como un punto de encuentro para la comunidad”, comenta la gerente de Marketing de Open Plaza, Constanza Cossio.

Por otro lado, por cada compra realizada en Open Kennedy, los visitantes podrán obtener papeles de regalo nunca antes vistos. ¿El motivo? Estos fueron diseñados por seis reconocidos artistas pertenecientes al colectivo CityLab y representantes de cada localidad en la que el centro comercial está presente.

Como si eso fuera poco, estos papeles navideños contienen códigos QR en los que se puede conocer la historia de cada ilustrador y su inspiración para el patrón escogido por cada uno.

Los artistas que participan son: Coni Acevedo, eveconver, La Negra María, Mati Ulloa, Navalú Toledo y Xilango.