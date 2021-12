La madre de Vanessa, la primera víctima que Sebastián Vásquez asesinó en 2012, relató las similitudes del caso de su hija con el crimen de Teresita Ponce, quien fue encontrada muerta en la maleta del vehículo del autor de los crímenes, luego de que la secuestrara tras fugarse de la cárcel.

Ingrid Estobar, mamá de la primera víctima del hombre que se habría asesinado de un disparo antes de ser detenido en Copiapó, se refirió a la seguidilla de acontecimientos que acaecieron en el asesinato de su hija que tenía 19 años.

Según lo consignó a Mega, Estobar dijo: “Mi más sentido pésame a la mamá de Teresita (…) Es algo fuerte que se sabe llevar diariamente. Este hombre le hizo lo mismo a mi hija, la acosaba sin ser pareja. Se conocieron por Facebook, la seguía cuando salía del trabajo (…) El tipo la llamaba, le preguntaba ‘¿Dónde estás?’ y ella decía que donde ella estaba, él aparecía”.

“También me mostró videos donde se veía que él no era normal. Yo le decía a mi hija que no era para ella, pero ella decía ‘sólo éramos amigos’, pero la encantaba con regalos“, rememoró la mujer.

Además agregó que, “mi hija era fanática de Prince Royce, y él en la cárcel se puso así. Incluso la invitó a su concierto, pero él ya la tenía amenazada y le había hecho daño por lo que ella no fue”.

Le cortó el cuello con un cuchillo y dictaron orden de alejamiento

Con respecto al hecho que encendió las alarmas de la familia de Vanessa, su madre relató que ese día “mi hija estaba cerca de la casa y el hombre la estaba siguiendo (…) Él la agarró en el paradero y la intimidó con un cuchillo cartonero en el cuello. Pasaron personas, Carabineros, pero ella no pudo hacer nada (…) Él le cortó el cuello, llegó a la casa y pusimos la denuncia, se hizo todo y dieron sólo una orden de alejamiento a pesar de que mi hija tenía el cuello cortado”.

“Era enfermizo, celópata, mi hija no se podía juntar con nadie, la llamaba. Cuando ella fue asesinada, en el tribunal dijeron que habían muchos mensajes de él amenazándola de muerte”, aseguró Ingrid sobre el femicida Sebastián Vásquez.

Finalmente, la mujer reclamó: “No hay justicia, nadie nos va a devolver a nuestras hijas. Yo no estuve de acuerdo con los 12 años que le dieron, no tenía beneficios. Él salió a matar a otra niña, no tiene explicación”.

Cabe destacar que si bien la madre de Vanessa negó que su hija tuvo un vínculo sentimental con Vásquez, en la sentencia del juicio se estableció que tuvieron una relación que terminó en noviembre de 2011.