La mañana de este jueves, Viviana Nilo, quien fue víctima de un portonazo a las afueras de su casa en Maipú, relató lo que ocurrió cuando sus vecinos frustraron el robo de su vehículo y exigió justicia por el hecho que la afectó.

Según lo indicó a Mega, el hecho ocurrió cuando llegó a su casa en su camioneta y se bajó para abrir el portón y estacionar su automóvil.

En ese momento, Viviana volvió a subir a su vehículo cuando vio que cuatro individuos se acercaron para sacarla violentamente de su auto. “Me arrancaron el pelo, yo no me di cuenta de nada de eso”, rememoró. Acto seguido, la mujer gritó y tocó la bocina del vehículo para pedir ayudo, lo que desencadenó que los vecinos del sector saliera e intercedieran en le asalto.

“Los vecinos estaban enojados, yo también, entiendo que todos querían que los gallos pagaran“, dijo Viviana, ya que ellos retuvieron a dos de los delincuentes, los golpearon y los amarraron a un árbol a la espera de Carabineros.

“Cuando le pasa algo a alguien, todos salimos. Pero aquí no había pasado nada antes (…) Uno sale con miedo, estamos aburridos de esto. Mis vecinos querían casi matar a estos gallos y pegarles“, afirmó la víctima del portonazo frustrado.

Uno de los detenidos de 18 años, quedó con arresto domiciliario nocturno, mientras que el segundo de 16 años fue enviado a un centro del Sename. Ante las medidas cautelares de los acusados, Viviana indicó que “no me sorprende. No sé por qué no se implementan leyes como en otro países donde no necesariamente haya cárcel, ellos son cabros, niños. Entonces mándenlos a hacer un trabajo comunitario que les cueste“.

En la misma, línea, la profesora exigió hacia los candidatos presidenciales que “tienen que preocuparse por las leyes…Tienes que hacer su cargo para que esto no pase, el que llega a hacer un portonazo, no le pasa nada”.