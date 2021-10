El fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Sur, Víctor Núñez, acusó que el exjefe comunal Miguel Ángel Aguilera presentó documentos falsos para avalar el incremento en sus ingresos.

Según lo consignó La Tercera, el pasado lunes, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago realizó la revisión de la medida cautelar que mantiene Aguilera.

En la instancia, el persecutor dio a conocer ciertos antecedentes al tribunal que comprobarían que el imputado, por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activo, habrían presentado pruebas falsas para justificar su patrimonio, lo que no estaría respaldado, según Núñez.

En medio de la audiencia, el fiscal Sur indicó que la libertad del exalcalde de la Municipalidad de San Ramón constituye “un peligro para la seguridad de la investigación, ya que no debemos olvidar que el imputado Aguilera ha pretendido justificar algunos de los delitos que se le imputan con la presentación de documentos públicos falsos. Partió incorporando como elemento de descargo la famosa compraventa de un inmueble anterior que habría justificado los dineros futuros, donde se determinó que era una promesa de compraventa falsa, porque incorporaba cláusulas que se hacían cargo de hechos futuros y de años posteriores, en circunstancias que esto se habría suscrito en 2014″.

El Ministerio Público realizó la acusación luego de que llevaran a cabo indagatorias, entre ellas, la entrevista a uno de los notarios que había firmado los contratos de compraventa, quien indicó que los documentos serían falsos.

No es prudente que afirmen que son falsos

El abogado Mario Vargas, representante de Aguilera, se defiende diciendo que “desde un inicio nuestro cliente nos ha manifestado que los documentos presentados son verdaderos y efectivamente la casa fue vendida, creo que no es prudente que el Ministerio Público afirme que los documentos son falsos cuando estamos en medio de una investigación y aún faltan diligencias importantes para acreditar, si estos documentos privados son o no verdaderos, eso no va en línea con la objetividad que uno espera en la investigación. A mayor abundamiento, las diligencias que nosotros hemos solicitado no han sido realizadas y consideramos fundamentales para aclarar estos hechos”.

Para finalizar, indicó que su cliente ha presentado múltiples malestares durante su estadía en prisión preventiva, por lo que explicó que “nuestro representado siempre ha sostenido su inocencia y nuestra intención es ir a juicio oral, sin embargo, estar con una medida cautelar tan excesiva como la prisión preventiva atenta justamente con el derecho al juicio oral”.